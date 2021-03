12.03.2021

Anmeldung, Termine, Registrierung: Bald startet das Testzentrum in Neuburg

Schon in der kommenden Woche kann man sich in Neuburg testen lassen.

Am kommenden Montag, 15. März, startet das Corona-Testzentrum in der Ostendturnhalle in Neuburg. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund ums Testen in Neuburg.

Das zweite Testzentrum im Landkreis geht am kommenden Montag, 15. März, an den Start. Eröffnet wird es in der Ostendturnhalle in Neuburg. Dort werden dann, wie im bereits bestehenden Testzentrum in Mühlried, kostenlose PCR-Tests angeboten.

Testzentrum in Neuburg: Das sind die Öffnungszeiten für alle Landkreisbürger

Das Testzentrum wird montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr für alle Landkreisbürger geöffnet sein. Termine können bevorzugt online unter www.terminland.de/coronatest-nd-sob gebucht werden. Wie das Kreiskrankenhaus mitteilt, kann man auf der Seite künftig das jeweils gewünschte Testzentrum auswählen. Sollte am gewünschten Tag keine Terminauswahl mehr möglich sein, so sind für diesen Tag alle Termine ausgebucht. Nach erfolgreicher Terminvereinbarung erhält man eine Bestätigungs-E-Mail mit Infos zum weiteren Ablauf. Darin wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich vor dem Termin eine Online-Registrierung erfolgen muss. Den Link dazu gibt es ebenfalls mit der Bestätigungs-E-Mail.

Eine Online-Registrierung ist auch per Smartphone vor Ort möglich. Hierfür ist der passende QR-Code auf Plakaten im Testzentrum sichtbar gemacht worden. Nach dem Einscannen dieses Codes wird man automatisch auf die passende Webseite geleitet, wo die notwendige Datenabfrage erfolgt.

Corona-Testung: Testergebnisse werden den Patienten übermittelt

Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann auch telefonisch unter der Nummer 08252/94555 (Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr) einen Termin vereinbaren. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber des Testzentrums bittet aber ausdrücklich darum, diese Option nur in Anspruch zu nehmen, wenn man keinen Internetzugang hat. Damit soll ein reibungsloser und schneller Ablauf bei der Terminvereinbarung gewährleistet werden. Diejenigen, die keinen Internetzugang haben, erhalten im Testzentrum ein Formular. Die Testergebnisse werden den Patienten per Post oder E-Mail übermittelt. (nr)

Termine fürs Testzentrum online unter terminland.de/coronatest-nd-sob.

