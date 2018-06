vor 29 Min.

Appell zum Blutspenden in der Sommerzeit

Das Taktische Luftwaffengeschwader geht mit gutem Beispiel voran. Bürger können es ihnen gleich tun

Von Xaver Habermeier

In der anstehenden Urlaubszeit gehen weniger Menschen zum Blutspenden als sonst. Diese saisonalen Engpässe können fatal werden, denn gerade in dieser Zeit, wenn viel Verkehr auf den Straßen leider auch viele Unfälle mit sich bringt, steigt der Bedarf an Blutkonserven. „Mit dem Aderlass kann man Leben retten“, betont der Organisationsleiter des BRK Neuburg-Schrobenhausen, Bernhard Pfahler, und weist auf acht anstehende Blutspendetermine im Landkreis hin. Den Anfang machten diese Woche 250 Soldaten und zivile Arbeitnehmer im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in der Wilhelm-Frankl-Kaserne.

„Vorbildlich“, freut sich Pfahler und unterstreicht, dass die Bundeswehr so viele Freiwillige aktivierte. Jährlich ist der Fliegende Verband bei vier Terminen in der Sporthalle mit durchschnittlich 1000 Blutspendern mit dabei. Egal ob in der Kaserne oder bei den Terminen im Landkreis, laut dem Organisator ist das Blutspenden ein unschätzbarer Dienst, mit dem die Freiwilligen schwerstkranken Patienten zur Gesundung verhelfen oder Leben ermöglichen.

Die Notwendigkeit an der Blutversorgung besteht das ganze Jahr über. Ein erhöhter Bedarf ist in der Sommerzeit. Aber laut den Erfahrungen sinkt dabei das Blutspendenaufkommen. Zum einen sind viele, die sonst spenden würden, verreist. Zum anderen fühlen sich bei der großen Hitze im Sommer Menschen geschwächt oder wollen das Haus nicht öfter verlassen als unbedingt notwendig, wie Pfahler erklärt. Deswegen appelliert er an all die treuen Blutspender und auch an Erstspender im Landkreis, zu einem der anstehenden Termine zu kommen.

Weiter stellte er bei dem Termin in der Kaserne Nadine Diamilla, neue Referentin für Blutspenden für den Bezirk Oberbayern, vor. Die neue Zuständige lobte mit Blick auf das Resümee des vergangenen Jahres, in dessen Verlauf 3384 Menschen insgesamt 6202 Blutkonserven spendeten, die Landkreisbürger: „Macht weiter so“, sagte sie mit Blick auf die anstehenden Termine im Sommer.

4. Juli in der Volksschule Ost in Neuburg, 6. Juli in der Schule in Karlshuld, 10. Juli in der Schule in Burgheim, 17. Juli in der Schule in Rennertshofen, 23. Juli in der Schule in Ehekirchen, 31. Juli in der Schule in Langenmosen.

