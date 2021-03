vor 33 Min.

„Arbeiten am Limit“: Nachfrage nach Schnelltests im Raum Neuburg ist hoch

Plus Seit Kurzem bekommen Bürger kostenlose Corona-Schnelltests in Apotheken und bei Ärzten. Die Nachfrage im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist groß. Wie man an Termine kommt.

Von Andreas Schopf

Wer wissen will, ob er das Coronavirus in sich trägt, kann sich seit Neuestem kostenlos einem Schnelltest unterziehen. Diesen bieten im Kreis Neuburg-Schrobenhausen neben diversen niedergelassenen Ärzten auch die Marien-Apotheke sowie die Elisen-Apotheke in Neuburg an – und ab dem heutigen Dienstag auch die Donau-Apotheke in Rennertshofen. Wie wird das Angebot bislang angenommen?

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Hohe Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests

„Der Andrang ist groß“, sagt Sandra Haack, Apothekerin in der Elisen-Apotheke. „80 Prozent aller Anrufer geht es um den Test.“ In der Apotheke bindet dies Arbeitskräfte. Mitarbeiter müssen die Termine koordinieren und die Tests vor Ort durchführen. Termine sind an zwei Tagen, am Dienstag und am Donnerstag, möglich, erklärt Inhaber Oliver Müller-Pfaff. Rund 20 Tests schafft die Apotheke am Tag. Für dringende Notfälle am Wochenende sind Tests nach Bedarf auch am Freitag möglich, so Müller-Pfaff. Bereits seit Januar bietet die Apotheke Schnelltests an. Bislang sei die Nachfrage jedoch gering gewesen. Dies könnte daran liegen, dass die Tests zunächst selber zu zahlen waren, vermutet Müller-Pfaff. Dass nun mehr Menschen solche Tests durchführen wollen, könnte auch daher kommen, dass immer mehr für das Thema sensibilisiert sind, so sein Eindruck. Bisher vergibt die Apotheke die Termine telefonisch (08431/44882). Um effizienter zu arbeiten, will man künftig auch online Termine vergeben.

Die Marien-Apotheke arbeitet mit solchen Online-Terminen. Wer sich dort testen lassen möchte, kann sich auf www.testtermin.de anmelden. „Wir haben gut zu tun und arbeiten ziemlich am Limit“, berichtet Inhaberin Dr. Andrea Kragler. Der Bedarf sei groß, man könnte noch mehr Tests durchführen als ohnehin schon. „Dafür haben wir aber nicht die Kapazitäten.“ In der Marien-Apotheke sind die Tests täglich nur am Vormittag möglich, in einem eigenen Testzimmer. Zwischendurch am Nachmittag zu testen geht nicht. „Das ist im laufenden Betrieb nicht machbar“, sagt Kragler. Alleine schon deshalb, weil man für den Test in eine komplette Schutzmontur schlüpfen muss.

Neuburg-Schrobenhausen: Bürger bekommen kostenlosen Corona-Schnelltest

Bürgern steht aktuell mindestens ein kostenloser Corona-Test pro Woche zu. Diese Formulierung bedeutet de facto eine „Test-Flatrate“, so Kragler. Sie bittet jedoch darum, dass sich Menschen nicht einfach so testen lassen sollen, um den Betrieb nicht aufzuhalten. „Es kommt keiner ohne Grund“, berichtet Kragler aus den vergangenen Tagen. Es geht etwa um einen anstehenden Familienbesuch oder eine Bescheinigung für das Krankenhaus. Viel Geld werfen die Tests für die Apotheke nicht ab. „Das ist kein großes Geschäft“, betont Kragler. Sie versteht das vom Staat finanzierte Angebot der Apotheken vielmehr als Dienst an der Allgemeinheit – was gerade dann nochmals wichtiger werden könnte, wenn etwa Besuche im Theater einmal an Testergebnisse gekoppelt werden sollten.

Neben Apotheken bieten auch zahlreiche Arztpraxen Schnelltests an. „Die Tests sind heiß begehrt, die Nachfrage ist groß“, heißt es beispielsweise in der Praxis Wohlfart in Ehekirchen, wo etwa zehn bis 15 Tests am Tag durchgeführt werden. Für das Praxispersonal ist es ein großer Aufwand, neben dem normalen Betrieb die Abstriche zu organisieren. Es geht um Terminvergaben, Desinfektion, Tests, Auswertung und schriftliche Bestätigungen der Ergebnisse. Die Praxis bittet deshalb, dass sich lediglich diejenigen testen lassen sollen, die das Ergebnis dringend benötigen, beispielsweise für die Arbeit. „Die Kapazitäten sind begrenzt.“

Hier gibt es im Kreis Neuburg-Schrobenhausen kostenlose Corona-Schnelltests

Laut Landratsamt soll man zunächst bei seinem eigenen Hausarzt nach einem Test fragen. Unter anderem folgende Ärzte bieten ihn an: Burgheim: Praxis Zitzmann; Ehekirchen: Praxis Wohlfart; Karlshuld: Praxis Tüdö; Oberhausen: Praxis Partzsch; Rennertshofen: Praxis Lebhaft, Praxis Mayer; Schrobenhausen: Praxis Kott, Praxis Schultheiss und Zahnarztpraxis Stetter; Neuburg: Praxis Färber/Laske/Barth, Praxis Fischer-Stabauer, Praxis Klimek; zusätzlich: Praxis Bergmann. Aktuelles auf der Homepage des Landratsamtes.

