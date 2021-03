17:59 Uhr

Arbeitsmarkt in Ingolstadt/Neuburg: Aussicht auf Besserung

In der Region um Ingolstadt mit den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen waren Ende Februar 9265 Menschen arbeitslos. Wie die Prognosen sind.

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im Februar geringfügig angestiegen. Nach wie vor sind deutlich weniger Menschen in Beschäftigung als noch vor einem Jahr. Die Agentur für Arbeit gibt sich allerdings optimistisch: Das anstehende Frühjahr, der damit üblicherweise steigende Bedarf an Arbeitskräften und die Aussicht auf eine Entspannung in der Pandemielage würden Hoffnung geben, dass sich die Lage am regionalen Arbeitsmarkt allmählich wieder verbessert.

Ende Februar waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 9265 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 170 mehr als im Januar und 2510 mehr als im Februar 2020. Dies hat eine Zunahme der Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 3,2 Prozent zur Folge (Vorjahr: 2,3 Prozent). Zum Stichtag Ende Februar gibt es 589 vakante Arbeitsstellen in der Region – 186 mehr als noch im Januar und 284 weniger als vor Jahresfrist.

In Neuburg-Schrobenhausen waren Ende Februar 1773 Personen arbeitslos gemeldet

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosigkeit im Januar witterungs- und pandemiebedingt nochmals leicht angestiegen. Ende Februar wurden 1773 Personen als arbeitslos gezählt – 25 mehr als im Januar und 425 mehr als im Februar vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich gegenüber Januar um 0,1 Punkte auf 3,1 Prozent (Vorjahr: 2,4 Prozent).

Auch im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Berichtsmonat Februar leicht erhöht. Sie stieg um 58 Personen auf 3475, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 929 (36,5 Prozent) bedeutet. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent (Vormonat: 4,2 Prozent, Februar 2020: 3,1 Prozent).

Im Landkreis Eichstätt nahm die Arbeitslosigkeit ebenfalls leicht zu. Zum Stichtag waren insgesamt 1759 Personen arbeitslos gemeldet, 25 mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 430 Arbeitslose (32,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt Ende Februar 2,3 Prozent. (nr)

Lesen Sie auch:





Themen folgen