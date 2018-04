vor 43 Min.

Archäologen finden Münze aus dem Mittelalter

Bei einer Routineuntersuchung am Donaukai in Neuburg entdecken Archäologen ein sehr altes Fundstück. Warum das keine Seltenheit ist.

Von Philipp Kinne

Es ist ein bisschen wie eine Schatzsuche, was sich da auf dem Grundstück am Donaukai zur Zeit abspielt. Zentimeter für Zentimeter suchen Archäologen dort nach Relikten aus längst vergangener Zeit. Und tatsächlich: Sie finden eine alte Münze aus dem Mittelalter. Wie alt sie genau ist, können die Archäologen noch nicht sagen, auch fotografieren darf man sie noch nicht. Nur so viel: „Sie hat ein Loch in der Mitte, das deutet darauf hin, dass sie als Medaillon getragen wurde“, verrät die Ausgrabungsleiterin. Genaueres werden die Untersuchungen beim Landesamt für Bodendenkmalpflege in den kommenden Wochen ergeben.

Münze könnte auch als Medaillon getragen worden sein

Die Münze ist nicht das Einzige, was die Archäologen in Neuburg derzeit beschäftigt. Auf einem seit Jahren leer stehenden Grundstück zwischen zwei Wohngebäuden an der Oskar-Wittmann-Straße, direkt am Donaukai, befindet sich ein Kellergewölbe aus dem Mittelalter. Ein internationales Team von vier Archäologen hat es freigegraben. Seit Dienstag suchen sie dort nach historischen Tonscheiben, Skeletten oder Münzen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Freitag.

Immer wieder historische Funde an der Donau

Die archäologische Ausgrabung ist eine Routineuntersuchung im Auftrag der Stadt Neuburg. Ihr gehört das 94 Quadratmeter große Grundstück, das seit vielen Jahren leer steht und in der Vergangenheit immer wieder den Besitzer wechselte. Nun möchte die Stadt das Grundstück gerne verkaufen, muss vorher aber klären, ob sich dort historische Schätze verbergen. Noch ist unklar, was auf dem Gelände nach Abschluss der Untersuchung gebaut werden soll. Weil die Donau schon seit jeher ein wichtiger Anlaufpunkt ist, sind archäologische Funde dort keine Seltenheit.

