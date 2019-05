Archäologische Sensation unter der Grasnarbe

Plus Experten begleiten den Bau der Anbindung Südpark an die B16. Jetzt wurde erste Resultate vorgestellt

Dort, wo ab Herbst 2021 Autos aus dem Südpark kommend gefahrlos auf die B16 einfädeln werden, hatten bis vor Kurzem die Archäologen das Sagen. Bevor die Baumaßnahmen für den Südparkanschluss an die Bundesstraße fortgeführt werden konnten, wurden zuerst einmal eventuelle Bodendenkmäler gesucht. Und die gab es vor allem im Süden des Areals gleich mehrfach. Fundstücke aus der späten Bronzezeit und aus der Jungsteinzeit zeigen, dass der Süden Neuburgs schon vor weit über 6000 Jahren bevölkert war.

Denkmalschützer hatten dort archäologische Funde vermutet

Das Landesamt für Denkmalschutz hatte in den Bereichen der Südparkzufahrt und auch am B16-Anschluss von der Staatsstraße 2035 aus Neuburg-Feldkirchen Bodendenkmäler vermutet. Während an der Zufahrt nach Feldkirchen nichts gefunden wurde, konnten die Experten der hinzugezogenen Grabungsfirma Pro Arch Prospektion und Archäologie GmbH aus Ingolstadt im Boden unter der geplanten südlichen Zufahrt zum Südpark 26 Gräber aus der späten Bronzezeit freilegen, die zum Teil noch sehr gut erhalten waren. Grabungsleiterin Rebecca Münds-Lugauer datiert das Gräberfeld auf die späte Bronzezeit, etwa 1300 bis 1200 vor Christus.

Dieser sogenannte Tutulus aus Bronze hat wohl einmal einen Köcher verziert.

Die Archäologen stießen auf Gräber mit steinerner Einfassung und auf einfachere Brandbestattungsgräber. Die elf sogenannten Steinpackungsgräber waren aufwendig mit Kalksteinen ausgelegt, die wahrscheinlich aus dem Altmühltal stammen. Als Grabbeigaben fanden sich Keramikgefäße, Schmuck und Pfeilspitzen aus Bronze. Und als ganz besonderes Fundstück ein bronzenes Rasiermesser. Die Beigaben seien teils mit dem Leichnam verbrannt worden, teils intakt als Hilfe für das Leben nach dem Tod beigegeben worden, erklärte Münds-Lugauer: „Die Dekoration und die Form der Funde deuten auf eine Anlage der Grabstätte in der späten Bronzezeit hin.“ Es seien aber auch noch viel ältere Stücke gefunden worden, die sich in das Mittel- und Jungneolithikum, ein Abschnitt der Jungsteinzeit, datieren lassen. „Gefunden wurden Keramiken der sogenannten Schulterbandgruppe, was im Ingolstädter Becken eine Sensation darstellt.“

Eine archäologische Sensation im Ingolstädter Becken

Inmitten des Gräberfeldes fanden sich Siedlungsspuren, die nicht mit den Gräbern in Zusammenhang stehen. Keramikbruchstücke lassen auf ein Vorratslager schließen. Vermutlich handle es sich um eine jungsteinzeitliche Siedlung, in der später das Gräberfeld angelegt wurde.

Mit solchen Messern aus Bronze haben sich die Männer vor über 3000 Jahren rasiert.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalschutz hatte sich bereits bei der Planung der höhenfreien Zufahrt eingeschaltet und war beim Abtragen des Bodens vor Ort, wie Referatsleiterin Stefanie Berg betonte. „Da es im Umfeld schon eingetragene Bodendenkmäler gibt, vermuteten wir auch im Baubereich vorgeschichtliche Siedlungen.“ Durch die vorausschauende Planung und die frühe Beteiligung der Archäologen, die seit August 2018 vor Ort waren und die Gräber freilegten, gebe es keine Bauverzögerungen, erklärte Stephan Blauth vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt. Die Bauarbeiten verliefen planmäßig, so der Leiter der Behörde. Mit dem Straßenbau könne also noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Brückenkonstruktion folgt dann 2020. Ab Herbst 2021 soll der Verkehr über die neue Zufahrt rollen.

Die archäologischen Fundstücke werden zunächst katalogisiert

Die Fundstücke gehören dem Freistaat Bayern und werden nun erst einmal von der Grabungsfirma katalogisiert. Dann wandern sie in das Depot der archäologischen Staatssammlung. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling regte eine Sonderausstellung im Neuburger Schloss an. In der Zusammenarbeit des Historischen Vereins mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Schlösserverwaltung sieht er die einmalige Chance für eine archäologische Sonderausstellung.

Die gefundenen Keramikscherben stammen aus der Zeit von 4600 bis 4250 vor Christus.

Derweil wird an der Baustelle im Neuburger Süden rege weiter gearbeitet. Der Bund übernimmt rund 57 Prozent der Baukosten in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Den Rest der Summe zahlt die Stadt Neuburg.