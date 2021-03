vor 50 Min.

Aresing: Bislang Unbekannte brechen in Bankfiliale ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang Unbekannte in eine Bankfiliale in Aresing eingebrochen und anschließend ohne Beute geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in die Filiale einer Bank in der Bauernstraße in Aresing eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude. Im Innern wurden unter Anwendung massiver Gewalt ein Geldausgabeautomat sowie mehrere Tresore angegangen. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden.

Bei dem Einbruch entstand ein hoher Sachschaden

Die Einbrecher gelangten nicht an Wertgegenstände. Sie flüchteten im Anschluss an die Tat unerkannt und ohne Beute. Der Einbruch wurde durch Mitarbeiter der Bank am Mittwochmorgen entdeckt. Die Tatzeit lässt ich auf Dienstag, 23.03.2021, 20 Uhr, bis Mittwoch, 24.03.2021, 05 Uhr, eingrenzen.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93430 entgegen. (nr)

