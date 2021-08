Impfaktion in Aresing mit Freigetränken vor der Bürgerversammlung

Aresings Bürgermeister Klaus Angermeier hatte eine Idee, mit der er am Samstag zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte.





Eine weitere Sonderimpfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung findet am morgigen Samstag am Sportheim in Aresing statt. Ein mobiles Impfteam des Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird dort von 17 bis 19 Uhr eine Sonderimpfaktion anbieten. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich im angegliederten Restaurant „Olympia“ impfen lassen. Mitzubringen ist lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Anlass der Impfaktion ist die Bürgerversammlung, die im Anschluss um 19.30 Uhr beginnt. Bürgermeister Angermeier hatte den Vorschlag zur Impfaktion. „Wir erwarten rund 100 Menschen, die an der Bürgerversammlung teilnehmen. Wir hoffen, dass einige Kurzentschlossene darunter sind, die bislang noch kein Impfangebot angenommen haben“, erklärt Angermeier. Um einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, spendiert der Bürgermeister jedem, der sich während dieser Sonderaktion impfen lässt, zwei Getränke bei der später stattfindenden Bürgerversammlung. Angeboten werden die Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer und Janssen von Johnson & Johnson. Bei letzterem ist nur eine Dosis notwendig, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Um die Wartezeit vor der Impfung zu verkürzen wird die vorherige Registrierung über www.impfzentren.bayern , empfohlen.

Weitere Termine für Sonderimpfungen sind bereits in Planung und werden wöchentlich in verschiedenen Gemeinden stattfinden. Bereits jetzt werden die terminlosen Impfungen jeden Mittwoch und Samstag in den beiden Impfzentren angeboten; in Neuburg (Ostendhalle, Berliner Straße 162) von 15 bis 17 Uhr und in Schrobenhausen/Mühlried (Rinderhofer Breite 11) von 8 bis 11 Uhr. (nr)