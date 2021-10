Unfall bei Aresing: 65-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Am Sonntag ist es zu einem Unfall bei Aresing gekommen, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer aus dem Gemeindebereich Gachenbach stürzte. Der Mann war laut Polizeiangaben mit seiner Honda von Autenzell Richtung Aresing unterwegs.

Eine 90-Grad-Linkskurve durchfuhr er zu weit in der Fahrbahnmitte, sodass er einer entgegenkommenden 52-jährigen BMW-Fahrerin , ebenfalls aus der Gemeinde Gachenbach, ausweichen musste. Dabei fiel er den weiteren Angaben zufolge vom Motorrad und zog sich Verletzungen im linken Schulterbereich und am linken Fuß zu. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. (nr)