Assmann-Kreil: Wirtshaus, Wohnungen – Stellplatzproblem

Das Gasthaus Assmann-Kreil in der Hirschenstraße in Neuburg.

Im Assmann-Kreil soll ein Gasthaus bleiben - aber auch Wohnungen enstehen. Die Stadt hat den Plänen grünes Licht gegeben. Streitpunkt sind die Stellplätze.

Von Christof Paulus

Damit wieder eine Gaststätte in den Gasthof Assmann-Kreil in der Hirschenstraße ziehen kann, braucht es einen Käufer. Der muss bereit sein, die Gaststätte im Erdgeschoss zu erhalten. Um das Haus für Käufer interessanter zu machen, sollen im ersten Stock sowie im Dachgeschoss Wohnungen entstehen. Vor einer Woche wurden diese Pläne der Familie Kreil bekannt, der das Haus gehört. Kurzfristig sollte das Thema damals auf die Tagesordnung des Bauausschusses gesetzt werden, womit Bernhard Pfahler von den Freien Wählern nicht einverstanden war – und weshalb das Thema auch nun erst im Stadtrat am Dienstagabend beraten wurde.

Denn die Familie Kreil möchte mittels einer Bauvoranfrage von der Stadt wissen, ob diese mit ihren Planungen einverstanden ist. Somit sollen mögliche Käufer Planungssicherheit haben und vorab wissen, was sie mit dem Gebäude unternehmen dürfen – und was nicht. Dem Plan, den die Familie von einem Architektenbüro anfertigen ließ, stimmte die Stadt nun zu. Den Gedanken, dass in der Hirschenstraße wieder ein traditionelles Gasthaus zu finden sein wird, gefiel allen Stadträten, einhellig unterstützen sie das Vorhaben. Und dennoch gab es einen Streitpunkt: Denn obwohl acht Wohnungen entstehen sollen, sieht die Planung nur sechs Stellplätze im Hof des Gebäudes vor. Vorgeschrieben ist für Gebäude wie das Assmann-Kreil eigentlich ein Stellplatz für jede Wohnung.

Assmann-Kreil: Stadtrat stimmt Plänen des Architekten zu

Die Planung des Architekten wurde im Stadtrat dennoch abgesegnet, zwei Vorbehalte des Denkmalschutzes beiseite geschoben: Der hatte zum einen gefordert, eine aus zehn Balken bestehende Anlage über dem Saalgewölbe im Obergeschoss bestehen zu lassen, wodurch der Raum jedoch nur noch 1,60 Meter hoch wäre. Außerdem wollte er die geplanten Gauben auf den Dächern auf eine Höhe von 1,36 Meter begrenzt wissen – statt der vom Architekten vorgesehenen 1,70 Meter. „Da muss der Denkmalschutz in die Knie“, kommentierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Beschluss. Das Gasthaus bezeichnete er als „ein Stück Neuburger Innenstadt“.

Somit ist auch klar: Der Stadtrat spricht sich dafür aus, dass der Bauherr nur sechs Stellplätze errichten lassen muss. Die zwei übrigen kann er gegen Geld ablösen. Jedoch gab es zwei Gegenstimmen zu diesem Vorschlag, eine kam von Bernhard Pfahler. Er könne dem nicht zustimmen, sagte er, da in der Stadt ohnehin schon zu wenig Parkplätze seien, und das Problem damit noch verschärft werde. Das Vorhaben selbst unterstütze er jedoch. Dass er dies nicht bereits vorige Woche im Bauausschuss behandeln wollte, habe aber nicht an den Stellplätzen gelegen – sondern daran, dass der Punkt so kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde. „Das ist ein markanter Bau“, sagte er. „Da müssen solche Schnellschüsse nicht sein.“ Andere Tagesordnungspunkte der Stadtratssitzung am Dienstag konnten einstimmig beschlossen werden – was jedoch nicht heißt, dass sie kein Konfliktpotential bargen.

Nußschütt und Siedlerweg: Stadtrat beschließt Änderung der Erschließungsbeiträge

Der bereits im Finanzausschuss beschlossenen Minderung der auf die Anwohner umgelegten Kosten für neuangelegte Straßen hat der Stadrat einstimmig zugestimmt. Betroffen sind davon alle Straßen, in denen die Beitragspflicht zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021 entstanden ist oder entstehen wird. Die Kommunen haben dort die Möglichkeit, einen beträchtlichen Teil der Gebühren zu erlassen, in Neuburg sind dies ab sofort 50 Prozent.



Betroffen davon ist unter anderem das Neubaugebiet Nußschütt in Joshofen, die Anwohner dort sind mit einem Erlass von 50 Prozent nicht zufrieden. Sie reklamieren, dass das Gebiet bereits vor der Eingemeindung von der damaligen Gemeinde Joshofen voll erschlossen worden sei. Die Stadt Neuburg habe somit kein Anrecht mehr auf die Gebühren, wie es Ortssprecher Eduard Lunzner in der Stadtratssitzung darstellte. Für Oberbürgermeister Gmehling hatten die Argumente jedoch keine Gültigkeit: Zum Einen betreffe die aktuelle Abstimmung nicht den konkreten Fall des Baugebietes Nußschütt, sondern eine allgemeine Satzungsänderung. Zum anderen lägen der Stadtverwaltung keine Dokumente vor, dass das Baugebiet von der Gemeinde Joshofen bereits vollständig erschlossen worden sei.

Auch den Sport- sowie den Jugendetat hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Der Sportetat beträgt heuer 65.000 Euro, das sind 23,50 Euro pro jugendlichem Mitglied. Von diesem Geld werden die Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt gezahlt. 34.000 Euro aus dem Jugendetat werden an die Verein der Stadt je nach Anzahl der Jugendlichen im Verein gezahlt.



Ebenfalls einstimmig beschlossen hat der Stadtrat die Freilichtaufführung des Neuburger Volkstheaters im Jahr 2020. Das Theater wird das Stück „Don Camillo und seine Herde“ auf dem Karlsplatz aufführen. Die Stadt fördert das Vorhaben mit 15.000 Euro.



