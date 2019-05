16:30 Uhr

Asylbewerber: Unterkunft in Neuburg bleibt vorerst bestehen

In Hochzeiten waren in der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft über 450 Menschen untergebracht. Inzwischen sind es noch 180, doch die Regierung hat die Umverteilung der Bewohner jetzt ausgesetzt.

Plus Eigentlich hätte das Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg Ende des Jahres geschlossen werden sollen. An ihrer Stelle sollte ab 2020 ein Hochschulcampus entstehen. Doch mit einem Brief treten OB und Landrat jetzt auf die Bremse.

Von Gloria Geissler

Die Betten leeren sich. Immer mehr Asylbewerber verlassen die Neuburger Gemeinschaftsunterkunft (GU) am Donauwörther Berg in Neuburg. 30 pro Monat waren es bisher, die umverlegt wurden, so dass es inzwischen nur noch 180 Menschen sind, die im Asylbewerberheim wohnen.

Eigentlich sollten die Gebäude bis Ende des Jahres leer sein und die Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft durch den Freistaat Bayern bis zum Ende dieses Jahres aufgegeben werden. So hatte es die Regierung der Stadt Neuburg und dem Landkreis versprochen. Am 4. Mai 2016 wurde das Versprechen in einer gemeinsamen Erklärung besiegelt. Die Gemeinschaftsunterkunft wird geschlossen, um dort die geplante Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt mit Integrations-Campus zu ermöglichen. Regierung nahm das Angebot, die GU für Asylbewerber über das Jahr hinaus nutzen zu können, gerne an Die Regierung war auf einem guten Weg Wort zu halten, doch jetzt steigen Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün auf die Bremse. In einem gemeinsamen Schreiben an Innenminster Joachim Herrmann haben sie angeboten, die Gemeinschaftsunterkunft auch über den 31. Dezember hinaus solange weiter zu nutzen, bis der Baubeginn für den Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt tatsächlich bevorsteht. „Dieses Angebot haben wir gerne angenommen“, heißt es dazu vonseiten der Regierung. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die GU zumindest mit einer reduzierten Kapazität noch bis ins Jahr 2021 weitergenutzt werden kann“, sagte eine Regierungssprecherin. Warum das? Die Initiative ging von Landrat Peter von der Grün aus. Die Asylbewerber, die die GU verlassen, müssen dezentral untergebracht werden. Sofern sie wegen ihres laufenden Asylverfahrens ortsgebunden sind, müssen sie also auf Wohnungen im Landkreis verteilt werden. Bekanntermaßen sind darüber nicht alle Bürgermeister erfreut. Einige Gemeinden wehren sich seit Jahren vehement gegen die Aufnahme von Asylbewerbern. Und auch geeignete Räumlichkeiten zu finden, ist kein leichtes Unterfangen. Deswegen also das Angebot von OB und Landrat: So lange auf dem Campus-Gelände nicht gebaut wird, sollen die Asylbewerber in der Sammelunterkunft weiter wohnen bleiben dürfen. Der Oberbürgermeister sieht die Verlängerung als solidarische Geste für den Freistaat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erklärt es so: „Die Gebäude leer stehenzulassen, wäre ja auch nicht sinnvoll.“ Deswegen könne man durchaus Solidarität mit dem Freistaat zeigen, schließlich werde dieser bald im Zuge des Campus-Baus 120 Millionen Euro in Neuburg investieren. Und die GU funktioniere reibungslos. Kreishandwerksmeister Hans Mayr kann diese Verzögerung nicht verstehen und noch weniger die Haltung von OB Gmehling und Landrat von der Grün, die statt Druck zu machen, nun Dampf ablassen. „Wir müssen so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen und die GU auflösen.“ Dass der Campus nach Neuburg kommt, sei für die Stadt ein Jahrhundertereignis. Weil Mayr seit über einem Jahr keine Infos mehr über das weitere Vorgehen bekommen habe, hat er einen Brief an den zuständigen Minister, die Neuburger Landtagsabgeordneten, Bundesminister Seehofer sowie einige Verantwortliche der Hochschule geschrieben. Die Antworten stehen noch aus. Für den Bau des Campus hat der Freistaat nun Gelder für den Architektenwettbewerb In den Haushalt eingestellt Immerhin ist man in München nun einen Schritt weiter. Die halbe Million Euro für den Architektenwettbewerb ist im Haushalt des Freistaats enthalten. Dieser wurde vergangene Woche abgesegnet. Jetzt kann der Wettbewerb für die Umwandlung des Standortes ausgeschrieben werden. Als nächstes muss der Freistaat Grundstücke für den Bau einer Ersatzunterkunft finden. Die Stadt Neuburg hat zugesagt, dem Freistaat Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Eine abschließende Entscheidung zum Ersatzstandort steht aber noch aus, heißt es vonseiten der Regierung. Die GU in Neuburg hatte ursprünglich eine Kapazität von circa 450 Plätzen und war zeitweise voll ausgelastet. Derzeit gibt es noch rund 320 Betten und an die 180 Bewohner. Ende Februar waren es noch 219. Wegen der laufenden Gespräche über eine Verlängerung der Laufzeit über den 31. Dezember 2019 hinaus hat die Regierung von Oberbayern die Umverteilung der Bewohner derzeit ausgesetzt. Zahlen und Fakten zu den Asylbewerberzahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Herkunftsländer In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Neuburg waren Ende Februar noch 219 Personen untergebracht. Sie stammten aus Nigeria (78), Afghanistan (39), Somalia (16), Dem. Republik Kongo (14), Irak (12), Jemen (10) und Syrien (8). Eine kleinere Anzahl stammt aus Pakistan, Sierra Leone, Äthiopien, Eritrea, Uganda und dem Senegal. Vier waren Türken, zwei aus Jordanien sowie jeweils ein Asylbewerber kam aus Serbien, dem Kosovo, Bosnien-Herzegowina, dem Kongo und Mali. Zwei Menschen mit ungeklärter Herkunft wohnten ebenfalls dort. Inzwischen wurde die Zahl der Bewohner reduziert auf rund 180. Altersgruppen Der Großteil der Bewohner ist zwischen 20 und 40 Jahren alt. Außerdem gibt es viele Kleinkinder bis drei Jahren. Geschlecht Von den 219 Personen, die Ende Februar in der GU lebten, waren 73 Frauen und 143 Männer. Fehlbeleger Rund ein Viertel der Asylbewerber in der GU sind Fehlbeleger, sprich Menschen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, und die GU eigentlich verlassen müssten. Dezentrale Unterbringung Ende Februar waren laut Landratsamt 361 Personen dezentral im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen untergebracht, davon 141 Fehlbeleger. Private Wohnsitznahme 33 wohnen privat, davon fünf Jugendliche in Gastfamilien. Stationäre Jugendhilfe Dort war eine Person untergebracht. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Manfred Rinke: "Zeit gegeben statt Druck gemacht"

