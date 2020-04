Auch Kröten bleiben derzeit zuhause

Plus Normalerweise gehen um diese Jahreszeit Kröten auf Wanderschaft. Über die Straße helfen ihnen Mitglieder des Bund Naturschutz. Doch dieses Jahr ist alles anders.

„Wieder nix drin“, sagt Anneliese Hopfner, nachdem sie mit ihrem Eimer die „Krötenmauer“ von Straß abgelaufen ist. Seit über acht Jahren machen Anneliese Hopfner und ihre Schwester Irmgard diese Kontrollgänge im zeitigen Frühjahr. Die Krötenmauer wurde gebaut, nachdem an der Abfahrt Straß der damals neuen B16 entdeckt worden war, dass im Frühjahr eine große Zahl von Amphibien – vor allem Erdkröten – die Straße überquerte. Viele von ihnen wurden totgefahren, also baute der Bund Naturschutz ab 1990 jedes Frühjahr einen Zaun aus Plastikfolie auf und sammelte die Tiere ab, um sie dann ins Laichgewässer, einen Teich in der Nähe zu bringen.

Als die Zahlen immer höher stiegen – 1993 sammelte man fast 1500 Kröten auf – baute das Straßenbauamt eine Barriere aus Betonwinkeln mit eingegrabenen Eimern, die „Krötenmauer“. Mit Erfolg: 1995 waren es dann noch einmal 1000 Kröten mehr, dazu kamen auch andere Amphibien: Berg- und Teichmolche, Unken und die seltenen Laubfrösche.

Für die Krötenwanderung müssen die Bedingungen stimmen

Kröten sind eigen: Sie wandern im Frühjahr zu einem stehenden Gewässer, bevorzugt zu dem, in dem sie selber geboren wurden. Nach dem Laichen – sie legen mehrere hundert Eier, die an Schnüren aufgereiht sind – wandern sie wieder zurück zu ihrem Wald, verbringen den Sommer und Herbst dort und graben sich tief in die Erde ein, wenn es zu kalt wird.

Für die Wanderung im Frühling müssen die Bedingungen stimmen: Es darf nicht zu trocken sein und die Temperatur soll in der Nacht nicht unter sechs Grad liegen. Weil in diesem Jahr schon seit zwei Wochen starke Nachtfröste sind und es zudem sehr trocken ist, läuft nichts mehr. Anneliese Hopfner gibt dennoch nicht auf, sie wird noch bis über Ostern hinaus weiterkontrollieren. „Vielleicht kommen noch ein paar“. Bisher sind erst 350 Kröten gelaufen, viel weniger als in früheren Jahren.

Amphibienschutzzäune für Kröten werden seit 1982 im Landkreis gebaut

Seit 1982 bauen und betreuen Mitglieder des Bundes Naturschutz Amphibienschutzzäune im Landkreis. Zehn waren es noch 1997, inzwischen sind es nur noch fünf: bei Ehekirchen, bei Weidorf, bei Weichering, bei Straß und am Hagelweiher zwischen Sinning und Nähermittenhausen. Der Zaun am Hagelweiher wurde vor 15 Jahren durch eine feste Leiteinrichtung und drei Tunnels ersetzt. Die Kröten konnten jahrelang gefahrlos unterirdisch zum Weiher gelangen, doch seit ein paar Jahren mehrten sich wieder überfahrende Kröten bei Nähermittenhausen. Ein Teil von ihnen hatte wohl das Winterquartier gewechselt. Also baute die BN-Ortsgruppe Oberhausen wieder einen Plastikzaun auf und sammelt nun wieder ab: 396 Kröten, fünf Molche und ein Grasfrosch lautet das Ergebnis für 2020.

Die arbeitsaufwendige und oft auch belächelte Krötenzählerei ist nicht nur seit mehreren Jahrzehnten „die größte Tier- und Artenschutzaktion Bayerns“, so der BN-Kreisvorsitzende Günter Krell. Sie könnte auch wertvolles Material einer Langzeit-Studie sein, die den Zustand der Amphibien in unserem Landkreis beschreibt. Und überall kann gleichermaßen festgestellt werden, dass die Amphibienbestände schrumpfen. An einigen Stellen im Landkreis wird deswegen nicht mehr abgesammelt, an anderen hat sich die Situation durch bauliche Maßnahmen verändert oder es sind Ersatzbiotope angelegt worden. An der Krötenmauer bei Straß, dem wohl am gründlichsten untersuchten Standort des Landkreises, ist die Zahl der Erdkröten innerhalb von 15 Jahren auf ein Fünftel geschrumpft.

Erklärungsversuche, warum es immer weniger Kröten gibt

Karl-Heinz Schaile, Amphibienexperte und Leiter Artenschutzgruppe, sieht dafür unterschiedliche Gründe. Dass Gewässer zuwachsen oder verlanden, könnte einer der Gründe sein. Dass sich das Artengefüge an Gewässern ändert, ein anderer: Sind zu viele Fische oder Enten an einem Teich, wird zu viel Laich gefressen. Auch auf veränderte Klimabedingungen reagieren die Amphibien: zu milde Winter, trockene Sommer und Unruhe in den Wäldern. „Die industrialisierte Landwirtschaft trägt sicher auch ihren Teil dazu bei“ so Karl-Heinz Schaile.

Anneliese Hopfner macht noch ein paar Tage mit der Kontrolle weiter und hofft, noch ein paar Tiere zu retten, nicht nur wegen der mageren Zahlen der Krötenstatistik. Wenn gar nichts mehr läuft, werden die Löcher zugedeckt und nächstes Jahr aufs Neue geschaut, ob die Kröten wieder wandern.