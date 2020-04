16.04.2020

Auch Sèter Weinfest findet nicht statt

Volksfest noch offen. Gebührenerstattung für Theaterabonnenten

Die Stadt streicht das Sèter Weinfest Anfang Juni. Kontakt- und Veranstaltungsverbot werden wohl noch länger anhalten, „außerdem dürfen unsere französischen Freunde derzeit weder aus- noch einreisen“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling dazu im Ferienausschuss am Dienstagabend.

Ob das Volksfest gefeiert und die Sommerakademie Anfang August stattfinden kann, darüber ist noch nicht entschieden worden. Das wird voraussichtlich im Mai geschehen. Die 3. Figurentheatertage in Neuburg sind kaum zu halten. Die Stadträte im Ferienausschuss sind einstimmig für eine Absage, wenn das Veranstaltungsverbot weiter Bestand hat. Hier gibt es bereits einige Auftrittsverträge und 220 verkaufte Eintrittskarten. Das Geld werde selbstverständlich zurücküberwiesen, versichert der OB. Das gelte auch für die bezahlten Theater-Abos. Bühne und Konzertsäle bleiben bis auf unabsehbare Zeit geschlossen.

In einem eindringlichen Appell verlangte CSU-Stadtrat Matthias Enghuber, „dass die Stadt zu ihren Projekten und Veranstaltungen stehen muss.“ Wenn Mediziner und Politiker entsprechende Signale geben, müsse das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden. Das Stadtmarketing bewähre sich gerade in der Krise, urteilt der Landtagsabgeordnete, „die Neuburger und das Umland sollen verstärkt in der Stadt einkaufen und nicht im Internet bestellen“. Neuburg müsse investiv bleiben, „wir dürfen nicht zuviel ausholzen.“ (wr)