12.02.2020

Auch Tritsch und Tratsch gibt’s zu hören

Ensemble del Arte setzt seine Jubiläumsreihe fort

Die 25-jährige Jubiläumsreihe setzt am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr das Ensemble del Arte im Kongregationssaal Neuburg fort. Unter der Leitung von Ariel Zuckermann präsentiert das Streicherensemble Suiten, Volks- und ungarische Tänze sowie Polka.

Das Konzert beginnt mit einem Werk des tschechischen Komponisten Leo Janacek, das den musikalischen Geschmack der viktorianischen Welt des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Auch der dänische Komponist Carl Nielsen wurde von den Romantikern beeinflusst. Der kurze dramatische erste Satz seiner „Kleine Suite für Streicher“ erinnert an Werke von Edvard Grieg, während das Intermezzo das Juwel der Suite darstellt. Auf Béla Bartók ist Ungarn mit seiner Nähe zur traditionellen Volksmusik besonders stolz. Die rumänischen Volkstänze des Komponisten basieren auf sieben rumänischen Tanzliedern aus Transsylvanien, die ursprünglich auf der Geige oder der Hirtenflöte gespielt wurden.

Nikos Skalkottas war ein griechischer Komponist, der als bedeutender Vertreter der frühen Neuen Musik in Griechenland gilt. Die „Fünf Tänze für Streichorchester“ wurden erstmals 1953 in der Albert Hall in London aufgeführt. Von Johannes Brahms will jeder den ungarischen Tanz Nr. 5 hören. Johann Strauss Sohns Antwort auf den Klatsch der Wiener Boulevardpresse war die „Tritsch-Tratsch-Polka“. Genügend Anlass für Tritsch und Tratsch hat der schöne Komponist seinen (weiblichen) Fans allemal gegeben. „Was tut man nicht alles für ein Weib!“, das hatte Johann Strauss wenige Tage vor der Hochzeit seiner zukünftigen dritten Gattin Adele in einem Brief geschrieben. (nr)

Karten gibt es online unter www.ensemble-del-arte.de, in der Stadtbücherei Neuburg oder ab 19 Uhr an der Abendkasse. Programmeinführung ab 19.35 Uhr im Kongregationssaal.