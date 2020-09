vor 34 Min.

Auch die Adelshausener Musikanten müssen auf Fest verzichten

Als kleiner Ersatz für das 50. Jubiläumsfest gab es eine Serenade zu hören

Ein großes Fest wollten die Adelshausener Musikanten am vergangenen Wochenende anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens feiern. Bei der Pilgerfahrt nach Rom hatten sie eigens um gutes Wetter gebetet – „aber an eine Pandemie hat damals keiner gedacht“, sagt Blaskapellen-Vorsitzender Johann Donaubauer.

Aus dem geplanten Sternmarsch der zehn geladenen Blaskapellen, dem großen Gemeinschaftschor im Schulgarten und dem Spiel aus allen Ecken in der Festhalle wurde coronabedingt eine Serenade im Schulgarten. „Wir wollten das Jubiläum nicht einfach verstreichen lassen“, waren sich die Vorstandsmitglieder einig, und so wurde der Vorabendgottesdienst in den Schulgarten verlegt und als Dankgottesdienst gefeiert. Anschließend gab es eine 45 Minuten lange Serenade zu hören, der etwa 120 Besucher begeistert lauschten. (nr)

