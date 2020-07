vor 17 Min.

Auch heuer Sommerkino aus Neuburg für Rain

Plus Neuburgs Kinobetreiber Roland Harsch zeigt wieder Filme an der Leutnantschanze im Rainer Stadtpark. Ab sofort gibt es dafür Tickets. Was für Filme zu sehen sein werden.

Von Barbara Würmseher

Gute Nachricht für alle Filmfreunde in Rain und Umgebung: Trotz der Corona-Pandemie mit all den damit verbundenen Veranstaltungsabsagen findet auch in diesem Jahr das Rainer Sommerkino in der Senke unterhalb der Leutnantschanze statt. Zum dritten Mal in Folge wird der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch in Zusammenarbeit mit der Stadt Rain im Freien Technik und Leinwand aufbauen. Dahinter stecken viel Idealismus und Leidenschaft, wie er sagt: „Zwei wunderbare Sommer in Rain liegen hinter uns und wir wollen diese Veranstaltung unbedingt auch künftig anbieten. Wir freuen uns auf unser Publikum!“

Vom 13. bis 30. August stehen folgende Filme auf dem Programm:

Donnerstag, 13. August: Das perfekte Geheimnis

Freitag, 14. August: Joker

Samstag, 15. August: Eine ganz heiße Nummer 2.0

Donnerstag, 20. August: König der Löwen

Freitag, 21. August: Theo Berger – Der Alcapone vom Donaumoos (live zu Gast: Regisseur Oliver Herbrich)

Samstag, 22. August: Das perfekte Geheimnis

Sonntag, 23. August: Sauerkrautkoma

Donnerstag, 27. August: Nur die Füße tun mir leid (live zu Gast: Regisseurin Gabi Röhrl)

Freitag, 28. August: The Gentlemen

Samstag, 29. August: Jumanji: The next level

Sonntag, 30. August: Leberkäsjunkie

Einlass in das Stadtpark-Areal ist ab 19.30 Uhr, Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit. Picknickdecken oder andere eigene Sitzgelegenheiten dürfen in diesem Jahr keine mitgebracht werden. Stattdessen gibt es für alle Gäste Gartenstühle, die jeweils in Zweiergruppen mit Distanz zu den nächsten stehen und nummeriert sind.

Die Besucherzahl im Sommerkino in Rain ist auf 200 begrenzt

Die Besucherzahl ist auf knapp 200 begrenzt. Das ist halb so viel, wie in den vergangenen beiden Jahren erlaubt waren. Die Reduzierung ist den geltenden Abstandsregelungen geschuldet, die selbstredend auch im Freilichtkino gelten.

An zwei Verkaufshütten wird es die üblichen Snacks wie Popcorn und Nachos und anderes mehr geben wie auch Getränke – ausschließlich in Flaschen und Dosen. Die Eintrittskarten können im Vorfeld online oder direkt im Kinopalast in Neuburg gekauft werden; eine Abendkasse gibt es nicht. Die Tickets kosten zehn Euro, Gebühren fallen keine an – auch nicht, wenn Karten zurückgegeben werden, wie Roland Harsch betont. Bis 19.30 Uhr am Vorstellungstag können Tickets gebührenfrei storniert werden, sollte es etwa regnen. Gezeigt werden die Filme dann trotzdem. „Die Rainer sind ein treues Publikum, die kommen auch bei Regen“, ist Harschs Erfahrung.

Besucher müssen Gesichtsmasken tragen und dürfen sie erst an ihren Sitzplätzen abnehmen. Aufpasser und Platzanweiser werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Im Eingangsbereich und an den Toilettenwagen werden Desinfektionssprays zur Verfügung stehen. Zwei Ausgänge werden ausgewiesen, und das Verlassen des Geländes am Ende der Veranstaltung wird nach einem bestimmten System erfolgen, damit sich keine Menschenansammlungen bilden. So sollen erst die Besucher der hinteren Reihen gehen, dann nach und nach alle anderen. Auf die sonst übliche Unterbrechung zur Mitte des Films muss dieses Jahr verzichtet werden. Jeder Film wird ohne Pause am Stück gezeigt. (mit clst)

Karten gibt es ab sofort online unter www.kinopalast-neuburg.de oder direkt im Kinopalast Neuburg zu den regulären Öffnungszeiten.

