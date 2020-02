vor 6 Min.

Auch in Neuburg bleibt der Bedarf an Arbeitskräften hoch

Mit der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Agenturbezirk Ingolstadt die Zahl der Arbeitskräfte mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Ohne Zuwanderung wird es auch künftig nicht gehen

Um 29.000 auf exakt 226.021 stieg im Arbeitsagenturbereich Ingolstadt von 2014 bis Mitte 2019 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das bedeutet in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und im Stadtgebiet Ingolstadt einen kontinuierlichen Anstieg um 15 Prozent. Ebenso kontinuierlich stieg die Zahl der beschäftigten Ausländer – auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Entscheidender Grund für den Beschäftigungsaufbau war die vielerorts nach wie vor gute Auftragslage in vielen Unternehmen. Trotz eingetrübter Konjunktur ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in einigen Branchen immer noch hoch. „Dieser langjährigen Entwicklung und letztlich dem demografischen Wandel kann das inländische Arbeitskräftepotenzial allein nicht mehr genügen“, erklärt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte trage stark zum Beschäftigungsanstieg in der Region bei. Ausländische Arbeitnehmer würden von der starken Nachfrage der Betriebe überproportional profitieren. „Insbesondere der erleichterte Arbeitsmarktzugang durch die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit und schließlich die Flüchtlingswelle der Folgejahre hatten diesen starken Beschäftigungsanstieg von Nichtdeutschen mit ermöglicht“, erklärt Kolb weiter.

Im Juni 2019 waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt 14.849 Inländer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor fünf Jahren. Das bedeutet einen Zuwachs von 8,4 Prozent. Das Beschäftigungsvolumen von ausländischen Arbeitnehmern ist im gleichen Zeitraum um 14.160 oder 73,3 Prozent auf 33.471 angewachsen. Knapp die Hälfte (47,2 Prozent – 15.802) kommt aus den osteuropäischen EU-Staaten. Am meisten kommen aktuell aus Rumänien (4974), gefolgt von der Türkei (3783), Polen (3491), Kroatien (2192), Ungarn (1952) und Italien (1506). Die Anzahl der Beschäftigten aus den wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien ist seit 2014 um 1557 auf 1886 Personen gestiegen. Mit 553 sind die meisten davon aus Afghanistan. Die meisten Ausländer arbeiten im verarbeitenden Gewerbe, auf dem Bau und in der Arbeitnehmerüberlassung. Ohne Zuwanderung werde der anhaltend hohe Arbeitskräftebedarf, die voranschreitende Digitalisierung und der demografische Wandel nicht zu bewältigen sein. Jüngstes Instrument, die Zuwanderung aus dem Ausland zu fördern, ist das am 1. März in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es gilt als weiterer wichtiger Schritt, Deutschland als Einwanderungsland attraktiver zu machen. So sollen künftige Beschäftigungszuwächse unterstützt, die Sozialsysteme stabilisiert und letztlich der gesellschaftliche Wohlstand gesichert werden.

„Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll dazu beitragen, die Nachfrage nach Fachkräften besser zu decken. Es ist das aber nur eine Strategie von mehreren, um dem steigenden Fachkräftebedarf in der Region zu begegnen. Es gilt weiterhin, die Potenziale des heimischen Arbeitsmarktes bestmöglich auszuschöpfen“, so Kolb. (nr)

Themen folgen