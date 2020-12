vor 5 Min.

Auch ohne Feste kein Stillstand

Vorstandsmitglied Sibylle Graf (links) und Kassier Angelika Schmucker neben dem neu bepflanzten Kreuz an der Sudetenlandstraße.

Trotz der Corona-Pandemie packte der Gartenbauverein Heinrichsheim in diesem Jahr einiges an

Der Gartenbauverein Heinrichsheim hatte das Glück, noch vor der Pandemie seine Hauptversammlung abhalten zu können. Das war wichtig, weil es um Neuwahlen ging. Wie bei vielen anderen Vereinen war es sehr schwierig, neue Vorsitzende zu finden. Margarete Schilder und Bettina Ebert erklärten sich für eine Kandidatur bereit und wurden einstimmig gewählt, neue Beiräte kamen hinzu, eine gute Mannschaft, man konnte die Aufbruchstimmung schon erahnen.

Dann kam die Pandemie und alles war anders als die Jahre zuvor. Keine Feste, keine Ausflüge und Veranstaltungen, nur zwei Unternehmungen mit der Jugendgruppe. Kurzum: Der Verein war gezwungen, sich neu zu erfinden.

Den Beteiligten fiel wieder der Begriff „Heimatpflege“ ein und auf diesem Gebiet wollte man tätig werden. Zunächst war da die Verkehrsinsel vor der Unterführung. Die galt es vom Unkraut zu befreien, was zunächst nur in Zweiergruppen möglich war. Dann wurde noch „aufgehübscht“, ein paar neue farbintensive Pflanzen eingesetzt und diese Aktion war fürs Erste erfolgreich begonnen.

Danach kam die Gedenkstätte (gegenüber der Kita) dran. Dort wurden die Sträucher geschnitten und der Pflanztrog neu gestaltet. Eine Wurzel hatte das Abflussloch verstopft, deshalb war immer Hochwasser im Trog und alle Gewächse waren eingegangen, das Problem konnte gelöst werden.

Das nächste Projekt war schwieriger: Die Bepflanzung am Dorfgemeinschaftskreuz (gegenüber des Maibaumplatzes in dem Neuburger Stadtteil) sah nicht mehr ansprechend aus, auch hatten „Banausen“ im Frühjahr die Blätter der Osterglocken zu Zöpfen zusammengebunden, sodass diese keine Blüten mehr bilden konnten.

Aber wie neu bepflanzen? Gute Ratschläge kamen vom Kreisverband der Gartenbauvereine im Haus im Moos, und entsprechend gingen die Beteiligten an die Arbeit: Rosen, Purpurglöckchen und Salbei. Erst im nächsten Jahr wird man die ganze Pracht sehen können.

Zum Schluss war noch das Kreuz an der Sudetenlandstraße auszubessern. Die bisherige Umrandung war zum Teil zerstört, also mussten Holzpalisaden eingesetzt werden. Dazu noch zwei Gefäße mit Thujen neben dem Kreuz und vorne eine Platte für Gestecke oder Kränze, die die Familie Burzler aus Heinrichsheim immer dankenswerterweise dort aufstellt, heißt es vom Verein.

Die nötigen Gießdienste wurden unter den Vorstandsmitgliedern des Vereins aufgeteilt, darunter auch das Gießen eines Kriegsgrabes.

Wirklich schlimm traf es heuer die Jugendtruppe „Die Gartenforscher“. Waren früher immer fünf bis sechs Aktionen mit Basteln, Säen, Spielen, Backen oder Ähnlichem die Regel, so konnten dieses Jahr nur ein Bastelnachmittag zum Thema „Upcycling“ und ein Sommerfest mit Olympiade und Grillen durchgeführt werden. Auch eine im Herbst geplante Pflanzaktion musste von den sehr engagierten Jugendbetreuerinnen, allen voran die Leiterin Gabi Stark, abgesagt werden.

Der Verein in Heinrichsheim hat noch viel vor. Wer sich ehrenamtlich einbringen will, kann sich bei den Beteiligten melden, heißt es. Demnach werden immer helfende Hände gesucht, ob beim Unkrautjäten oder in der Jugendbetreuung. (nr)

