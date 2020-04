vor 50 Min.

Auch über Ostern im Einsatz

Bürgertelefon bleibt an Feiertagen erreichbar

Während der Corona-Pandemie arbeitet das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen auch an den Feiertagen. So ist das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes am Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 13 Uhr besetzt. Das teilt die Pressestelle am Landratsamt mit. Bürger, die Kontakt mit einer auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) positiv getesteten Person hatten, können sich auch an den Feiertagen unter Telefon 08431/57-555 an das Gesundheitsamt wenden.

Darüber hinaus ist die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FuGK) des Landratsamtes auch über die Osterfeiertage rund um die Uhr im Einsatz, um rasch auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können. Als Katastrophenschutzbehörde hat das Landratsamt die Aufgabe, die Maßnahmen und Hilfskräfte zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis zu koordinieren. Das reicht von Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen bis hin zum Aufbau neuer Strukturen, wie dem Not-Krankenhaus in Neuburg und den Fieber-Ambulanzen in Schrobenhausen. Zudem erfolgt eine regelmäßige Abstimmung mit übergeordneten Behörden sowie eine tägliche Lagemeldung an die Regierung von Oberbayern sowie das Innenministerium.

Die FuGK steht unter der Leitung von Landrat Peter von der Grün sowie Abteilungsleiterin Katharina Huber. Dem Stab gehören zudem der Leiter des Katastrophenschutzes Matthias Hentschel, Mitarbeiter des Landratsamtes, Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser, der Versorgungsarzt Rüdiger Vogt, sowie Fachberater der Hilfsorganisationen an. (nr)

Themen folgen