05:13 Uhr

Audi: Bei einem Sparplan „werden wir ungemütlich“

Peter Mosch kämpft als Gesamtbetriebsratsvorsitzender für die Zukunft und Sicherheit des Standorts Ingolstadt. Wo die Reise hingehen wird.

Von Manfred Dittenhofer und Manfred Rinke

Herr Mosch, Sie machen einen in sich ruhenden Eindruck. Wie ist denn die Stimmung bei der Audi-Belegschaft in einer Zeit, in der die Staatsanwaltschaft in den Ingolstädter Büroräumen ein- und ausgeht?

Peter Mosch: Wir hoffen alle, dass bald ein Schlusspunkt gesetzt werden kann. Denn ich denke an dieser Stelle als erstes an unsere Belegschaft. Sie haut sich quasi Tag und Nacht um die Ohren, damit wir weiter nach vorne schauen können. Arbeitet alles auf, durchforstet sämtliche Motoren und stemmt unser Tagesgeschäft. Das ist bei all den Nachrichten und Durchsuchungen kein Zuckerschlecken. Trotz allem stellt die Mannschaft unter Beweis, was wir am besten können – nämlich richtig gute Autos bauen.

Sind Sie mit dem Tarifabschluss, der für die Metallbranche erreicht wurde, zufrieden?

Mosch: Der Tarifabschluss ist richtig stark. Mit den 4,3 Prozent mehr Entgelt heuer und einer weiteren Aufstockung 2019 sind wir sehr zufrieden. Dafür haben wir IG Metaller bei Audi aber auch kämpfen müssen. Doch unser 24-Stunden-Warnstreik zeigte Wirkung. Die Solidarität war dabei immens und zeigt, dass wir mit einer geschlossenen Audi-Mannschaft und einer starken IG Metall verdammt viel erreichen können.

Aber es ging ja nicht nur um mehr Geld.

Mosch: Stimmt. Wir wollten auch ein Zeichen für Arbeitszeiten setzen, die zum Leben passen. Die Pflege Angehöriger rückt in unserer Gesellschaft immer mehr in den Mittelpunkt. Genauso die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da brauchte es bessere Rahmenbedingungen und mit der neuen Tarifvereinbarung ist dahingehend ein Anfang gemacht.

Ist denn mit einem solchen Abschluss die Zukunft der Audianer in Ingolstadt sicher?

Mosch: Bereits Ende des letzten Jahres drängten wir Betriebsräte darauf, die Audi Beschäftigungssicherheit bis Ende 2025 festzuschreiben. Und das setzten wir auch durch. Jetzt geht es uns darum, dass das Unternehmen die Transformation, den Wandel unserer Arbeitswelt, im Sinne der Belegschaft gestaltet. Nur dann können Ängste, die mit so einem Wandel einhergehen, genommen und weitere Sicherheit gegeben werden.

Rupert Stadler will die Transformation mit seinem Angriffsplan im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen. Wie muss sein Plan aussehen, damit Sie ihn unterstützen?

Mosch: Auf dem Weg in die Zukunft müssen alle Audianer mit an Bord sein, ohne Wenn und Aber. Zudem muss weiter in Zukunftstechnologien, in Qualifizierungsprogramme und in unsere Heimatstandorte investiert werden. Sollte dieser Angriffsplan zu einem Sparplan verkommen, werden wir IG Metall-Betriebsräte richtig ungemütlich.

Heißt das aber auch, dass die Arbeitsplätze sicher sind?

Mosch: Das haben wir ganz klar an den Vorstand adressiert und mit der Beschäftigungssicherheit 2025 ein richtig starkes Pfand in der Hand. Doch wir denken weiter. Der rasante Wandel der Industrie bedeutet auch, dass wir zukünftige Beschäftigungsfelder erkennen und einfordern müssen. Deshalb kämpften wir auch so vehement für die Einrüstung unserer Stammwerke für die E-Mobilität. Das Unternehmen ging mit: Ab 2021 bauen wir auch in Ingolstadt zwei Elektro-SUV.

Sprich, der Diesel-Motor ist Geschichte?

Mosch: Stopp. Der Diesel ist eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität der Zukunft. E-Mobilität alleine wird nicht das Allheilmittel sein, vielmehr ein Mix alternativer Antriebe. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass unsere Produktionsanlagen so flexibel wie möglich werden, um sämtliche Antriebsarten zu fertigen. Auch den Diesel. Leider ist die aktuelle Debatte sehr emotional und kurzsichtig. Sachlich gesehen konnten die Stickoxid-Gesamtbelastungen laut Umweltbundesamt um über 60 Prozent gesenkt werden. Und das muss weiter gehen. Das sieht die Autoindustrie nicht anders. Aber was passiert, wenn wir von heute auf morgen dem Diesel den Hahn abdrehen? Richtig, die CO2-Emissionen schießen durch die Decke – und das kann unmöglich das Ziel sein.

Was sagen Sie zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, dass Diesel aus Städten verbannt werden dürfen?

Mosch: Das Urteil muss man akzeptieren, verstehen jedoch nicht. Damit droht ein Flickenteppich, der Millionen Menschen verunsichert. Deshalb können Fahrverbote nicht die Ultima Ratio sein.

Die Transformation soll bei Audi in verschiedenen Bereichen von den Vorständen vorangetrieben werden. Wie ist denn das Verhältnis des Betriebsrats zum Vorstand?

Mosch: Sehr konstruktiv. Für beide Seiten liegt der Fokus auf dem Erfolg. Der des Vorstands mehr auf dem der Unternehmens-Renditen. Der des Betriebsrats mehr auf dem für die Belegschaft. Das bringen wir in Einklang, auch wenn das nicht immer reibungslos vonstattengeht. Trotzdem: Die Vorstände sind auf ihren Fachgebieten Experten mit internationaler Erfahrung.

Stichwort international. China ist für Audi ein sehr wichtiger Markt. Ist das nicht auch ein sehr gefährlicher Markt?

Mosch: Wir sind in China der führende Premiumanbieter. Aber dieser Markt ist sensibel. Es braucht Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Doch die haben wir bereits seit den 80er Jahren. Und wenn ich in die Zukunft schaue: Der Markt wächst und da müssen wir weiter eine führende Rolle einnehmen. Denn die dortigen Effekte können bis nach Ingolstadt ausstrahlen. Dort fertigen wir viele Teile, die in China verbaut werden.

Audi plant immer mehr Modelle. Kostet das nicht auch jede Menge Geld?

Mosch: Das Unternehmen hat eine Modelloffensive gestartet, die mit Zahlen hinterlegt werden muss, die unsere Produktionshallen bis unter die Dächer füllen. Sparen können wir bei der Komplexität. Ich glaube nicht, dass unsere Kunden auf eine dutzendfache Auswahl von Wischwasserbehältern für ein Modell Wert legen. Das frisst Gelder, die wir an anderer Stelle benötigen.

Wenn diese Transformation und das Modell-Feuerwerk klappen, müssen wir uns um Audi keine Sorgen machen?

Mosch: Das kommt darauf an, wie der Vorstand beides gestaltet. Transformation heißt, wir brauchen Konzepte, die Zukunftsperspektiven für unsere Belegschaft schaffen. Denn wir brauchen für die Herausforderungen der Zukunft nicht ausschließlich Talente von extern. Wir haben sehr viele bereits an Bord. Davon bin ich überzeugt. Und diese schlummernden Expertisen, die nicht immer im Lebenslauf zu finden sind, sollte das Unternehmen nutzen und so alle mit in die Zukunft nehmen. Dafür stellen wir Betriebsräte uns eine interne Jobagentur vor, die mit den Weiterbildungsangeboten unserer Audi Akademie verknüpft ist. Für Belegschaft und Unternehmen eine absolute Win-win-Situation. Ein entsprechendes Qualifizierungsbudget ist dafür aber unabdingbar.

Peter Mosch ist 1972 geboren und lebt mit seiner Familie in Königsmoos. Er begann 1987 bei Audi eine Berufsausbildung zum Industriemechaniker und trat der IG Metall bei. Nach dem Abschluss seiner Lehre arbeitete er als Maschinenschlosser im Audi-Werk Ingolstadt. 1993 bildete er sich zum Industriemeister weiter, schloss 1995 mit Auszeichnung der Bayerischen Staatsregierung ab und begann im Audi-Werkzeugbau. 1997 wechselte er in die Montage-Instandhaltung. 1998 wurde er in den Betriebsrat gewählt, seit 2006 ist er Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats.