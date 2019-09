11:46 Uhr

Audi: „Meine Marke, mein Standort“

Jahrzehnte hat der Neuburger Albert Mayer für Audi gearbeitet und Karriere gemacht. Nun geht der Leiter des Ingolstädter Stammwerks in den Ruhestand.

Von Stefan Küpper

Es gibt viel Gutes an so einem Ruhestand. Mehr Freizeit zum Beispiel. Oder: Öfter mal zu Hause zu sein. Und auch wenn der Neuburger Albert Mayer zumindest in den letzten Jahren regelmäßiger und öfter daheim war als früher, so war der scheidende Leiter des Ingolstädter Audi-Werks in seiner langen Karriere nicht nur sehr, sehr oft fort von daheim. Er hat auch sehr viel gearbeitet, sehr viel erlebt und ist bei Audi sehr weit gekommen. Nun, nach 40 Jahren im Beruf, ist Mayers letzter Arbeitstag an der Spitze des Ingolstädter Stammwerks gekommen. Zum Monatsende ist Schluss.

Er ist ein Urgestein im Unternehmen. Und er erinnert sich an seinen ersten Arbeitstag am 1. Oktober 1979 noch sehr gut. Vorbei am Werkschutz (in damals noch olivgrünen Uniformen) ging es zuerst in die Personalabteilung und dann weiter zu seinem ersten Büro: Eingang F, Zimmer 209. Inspektion Montagen. So nannte man damals die Qualitätssicherung. Gegenüber hatte sein erster Chef sein Büro. Der begrüßte den studierten Maschinenbauer Mayer mit den Worten: „Schön, dass Sie da sind.“

Die Karriere bei Audi begann und endete im Ingolstädter Stammwerk

Eine Karriere begann. 1986 übernahm Mayer die Leitung der Fahrzeug-Endabnahme innerhalb der Inspektion Montagen, ab 1992 verantwortete er die Qualitätssicherung Presswerk/Karosseriebau, dann die Fertigungsplanung für den Standort Ingolstadt. Ab 2001 zeichnete er für die Qualitätssicherung Ingolstadt verantwortlich. Und ab 2003 wechselte er in gleicher Funktion zum Audi-Standort Neckarsulm. Von dort ging es 2006 zur Konzernmutter VW nach Wolfsburg. Erst als Leiter Qualitätssicherung Produktlinien Small&Compact, ab 2012 war er dann gesamtverantwortlich für die Qualitätssicherung aller fahrzeugbauenden Standorte der Marke Volkswagen Pkw.

Wer weiß, wie global der Volkswagen-Konzern aufgestellt ist, kann sich vorstellen, dass für Mayer eine ziemlich reiseintensive Zeit begann, wo er fast nur unterwegs war. Er habe es teilweise auf rund eine halbe Million Flugmeilen pro Jahr gebracht. Von Südafrika über Brasilien bis nach China. Und zurück nach Wolfsburg. Es gibt kaum einen großen Flughafen, den er nicht kennt. Ein Leben aus dem Trolley. Koffer packen geht automatisiert. Jetlag? Kein Problem. Mayer kann überall gut schlafen. Was hilft.

2014 kam Mayer aus Wolfsburg zurück nach Ingolstadt

Überhaupt hat Mayer mit dem Fliegen kein Problem, denn eigentlich hatte es beruflich in diese Richtung gehen sollen. Sein älterer Bruder ist Pilot. Und was der ihm erzählte, begeisterte Mayer. Während er an der Fachhochschule Augsburg war, warb die Lufthansa bei den Studenten. Mayer bestand auch das Assessment der Fluglinie und schloss sein Studium ab. Aber alles verzögerte sich dann, das Zweimann-Cockpit kam und dann hieß es seitens der Lufthansa, dass sie Flugingenieure nicht mehr ausbilden würden. Mit dem erfolgreich absolvierten Assessment wäre Mayer zwar nicht nur zur Flugingenieurs-, sondern auch zur Pilotenausbildung zugelassen gewesen. Aber als sich die Lufthansa dann – es war eine ganze Weile ins Land gegangen – wieder bei ihm meldete, sei er genau vier Wochen über der Altersgrenze gewesen. Außerdem hatte Mayer, es musste ja auch Geld verdient werden, nach dem Studium dann erst bei Audi angefangen. Wenn sich die Lufthansa wieder melden würde, so der Gedanke, könne er ja immer noch wechseln. Es kam anders. Was Mayer nie bereut hat, wie er betont. Er blieb – von den acht Wolfsburger Jahren abgesehen – sein ganzes Berufsleben Audianer. Als 2014 dann ein Anruf aus Ingolstadt kam, ob er nicht zurückkehren wollte, fiel die Entscheidung nicht schwer. Gebraucht wurde jemand für die Produktions- und Werksplanung der Audi AG. Er sagte gerne zu: „Das ist meine Marke, das ist meine Heimat, das ist mein Standort.“

Wo er dann ab April 2016 Werkleiter wurde und nochmals „spannende dreieinhalb Jahre“ hatte, in denen unter anderem eine „komplette Umstrukturierung der Fertigung“ anstand. Spannend und manchmal auch sehr schwierig. Das Auflösen einer Dauernachtschicht, sagt Mayer, habe zu den „weniger schöner Dingen“ gehört.

Audi ist mitten im Umbau, aber der scheidende Werkleiter betont, dass er „nicht düster in die Zukunft“ blicke. Es werde Veränderungen und neue Herausforderungen geben. Der Standort Ingolstadt allerdings sei „top“ aufgestellt. Mayer: „Die ganzen Umstrukturierungen, die wir gemacht haben und die noch laufen, die geben uns alle Möglichkeiten für die Zukunft, ganz gleich welche Antriebstechnologien.“ Ob nun elektrisch oder Verbrenner. Wie das Ergebnis der in nächster Zeit anstehenden Verhandlungen zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretern in Sachen Produktportfolio und die Werkebelegung auch sei, das Ingolstädter Werk sei sehr gut vorbereitet, um „wirtschaftlich Fahrzeuge herzustellen“.

Werkleiter Mayers nächster Plan: Freizeit

Auf Mayer folgt nun Achim Heinfling als Werkleiter. Und wenn der übernommen hat, verfolgt Mayer für den Augenblick nur noch einen Plan: „Freizeit zu haben.“ Wobei er sich in der durchaus zu beschäftigen weiß. So arbeitet er gerne handwerklich. Eine seiner Töchter hat zudem bereits anklingen lassen, dass dieses Talent des Vaters gut zu ihren Umzugsplänen passe. Ein großer Garten will auch gepflegt sein. Außerdem möchten Mayer und seine Frau gerne auch weiter reisen. Er hat in all den Jahren beruflich so viele schöne Orte gesehen, an denen er aber nie so lange bleiben konnte, wie er gerne gewollt hätte. Es gibt einiges nachzuholen. Fix geplant sei aber noch nichts.

Außer dem alljährlichen Ski-Trip mit den Kollegen aus den ersten Jahren. Sogar sein erster Chef, der ihn am 1. Oktober 1979 so nett begrüßte hatte, ist dabei. Der sei trotz seines hohen Alters noch topfit. Und der habe ihn „unglaublich geprägt“. Weil er nicht nur fachlich überaus kompetent gewesen sei, sondern weil er eine „unglaubliche Wertschätzung“ für seine Mitarbeiter gehabt habe.

Die hat Mayer auch für seine Heimatstadt Neuburg, wo er über all die Jahre immer sein Zuhause hatte. Man müsse weit fahren, um so eine schöne Altstadt zu sehen, sagt er. „Ich bin hier geboren, hier zur Schule gegangen, da hast du natürlich eine Verbundenheit mit der Heimat.“ Weggezogen sei er nie. Auch nicht in den Wolfsburger Jahren. An den freien Wochenenden kehrte er immer zurück. Der Blick auf die Altstadt, das Schloss, „da hat man immer gewusst, jetzt ist man zu Hause“.

