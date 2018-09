vor 44 Min.

Audi-Mitarbeiter wird bei Betriebsunfall tödlich verletzt

Ein 55-Jähriger verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 55-jähriger Produktionsmitarbeiter hat sich in den Morgenstunden des Dienstags während der Arbeit so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr in einer der Hallen für Karosseriebau bei Audi in Ingolstadt ereignet: Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, fuhr der 55-Jährige mit einem elektrischen Lastendreirad. Er prallte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug vorwärts gegen die Tür eines Lastenaufzugs. Dadurch entstand ein Spalt und der Arbeiter stürzte zwölf Meter tief in den Aufzugschacht. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Unfall bei Audi: Die Angehörigen und Mitarbeiter werden vom Kriseninterventionsdienst betreut

Die Angehörigen und Mitarbeiter werden von einem Kriseninterventionsdienst betreut. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat einen Gutachter mit der Prüfung des technischen Zustands des Lastendreirads und der Aufzuganlage beauftragt, wie die Polizei mitteilt. (nr)

Themen Folgen