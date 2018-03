15:26 Uhr

Audi-Museum zeigt Le-Mans-Rennwagen

13 Mal waren die Ingolstädter beim weltweit berühmtesten Langstreckenrennen in Frankreich ganz oben auf dem Treppchen. Eine Erinnerung im Museum Mobile.

14 Le-Mans-Rennwagen sind auf dem Paternoster im Museum Mobile zu sehen. 13 Mal war Audi beim weltweit berühmtesten Langstreckenrennen in Frankreich ganz oben auf dem Treppchen. Mit dem R8R trat Audi im Jahr 1999 erstmals beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans an. Als Neuling an der Sarthe setzte man auf einen V8-Biturbo-Motor mit 3,6 Liter Hubraum und kam damals auf den dritten und vierten Platz. In den Jahren 2000 bis 2014 bliebe die Siegesserie nahezu ununterbrochen. Lediglich 2003 (die Marke verzichtete auf einen Werkseinsatz) und 2009 (Platz 3) hießen die Gewinner nicht Audi. Die Ausstellung ist für ein Jahr zu sehen.