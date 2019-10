16:51 Uhr

Audi Neuburg: Hightech auf der Wildbienen-Wiese

Plus Fünf Jahre Audi in Neuburg: Die Lärmbeschwerden wurden leiser, genauso wie die Autos. Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit - wie passt das zusammen?

Von Gloria Geissler

Wer an Audi denkt, denkt meist an röhrende Motoren und quietschende Reifen. Das Summen der Bienen oder Vogelgezwitscher kommen einem da eher weniger in den Sinn. Aber auch das ist Audi. Gerade in Zeiten, in denen der Dieselskandal und Fahrverbote in Großstädten die Medien beherrschen, ist der Ingolstädter Konzern bemüht, sich möglichst grün zu präsentieren. Und wo könnte man das grüne Image besser aufpolieren als an einem gänzlich neuen Standort.

Vor fünf Jahren hat der Autobauer Neuburg als zweite Heimat auserkoren und auf einst grüner Wiese zwischen Bruck und Heinrichsheim ein Hightech-Areal auf 47 Hektar aus dem Boden gestampft. Die Driving Experience, das Kompetenzcenter Motorsport und ein Teil der Technischen Entwicklung wurden angesiedelt und sind jetzt – nach fünf Jahren – so richtig heimisch geworden. Mate Beric, der für die Standortsteuerung zuständig ist, sagt: „Wir sind stolz, dass wir vor Ort als Bereicherung wahrgenommen werden.“ Die Audi-Driving Experience lockt viele Kunden nach Neuburg Doch das war nicht immer so. In den Anfangsjahren regte sich starker Protest. Vor allem die Bürger aus Bruck, Zell und Heinrichsheim beschwerten sich bitterböse über den Lärm, der auch an Samstagen von den Fahr- und Sicherheitstrainings sowie den Testfahrten ausging. „24 Beschwerden landeten bei uns im ersten Jahr“, berichtet Beric. „Heuer und auch im vergangenen Jahr waren es null.“ Zum einen, weil sich die Anwohner inzwischen in einem gewissem Maße an die alltägliche Geräuschkulisse gewöhnt haben, wie Brucks Ortssprecher Günter Steinwand berichtet. Zum anderen, weil Audi einiges für den Lärmschutz getan hat, zum Beispiel mit einer speziellen Oberflächenschutzschicht in den Kurven oder optimierten Abgasanlagen. Inzwischen finden die Fahrtrainings zu einem Großteil mit dem E-tron statt, wie Klaus Demel, Leiter der Driving Experience, berichtet. Emissionsfrei und nahezu lautlos. Jede Menge Pokale zieren das Foyer des Motorsportgebäudes. Bild: Gloria Geissler Nachhaltigkeit und Naturschutz hat sich der Autobauer auf die Fahnen geschrieben. Und dabei geht es nicht nur um Elektroautos. Das Kundengebäude ist von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet worden. Das Oberflächenwasser auf dem Areal des Fahrsicherheitstrainings wird nicht in den Kanal abgeleitet, sondern gefiltert und wiederverwendet, wie Streckenleiter Ludwig Herzner versichert. Insekten und Pflanzen dürfen sich auf dem Gelände ungehindert entwickeln. Die Wiesen werden nur ein Mal im Jahr gemäht und auch das nach einem abgestimmten Plan, um den Tieren Rückzugsgebiete zu lassen. „Und selbst da verwenden wir einen Balkenmäher, der keine Insekten tötet“, sagt Herzner. In letzte Zeit gab es keine Lärmbeschwerden bei Audi Neuburg Die Wiesen im Eingangsbereich der Driving Experience sehen gepflegt aus. Herzner: „Das sind wir unseren Kunden schuldig.“ Doch je weiter südlich man kommt, desto wilder wird das Areal. Das Gras steht meterhoch, immer wieder finden sich Bruchsteinmauern und Altholzstapel, die allerlei Tieren Unterschlupf bieten, Bäume alter Apfelsorten stehen dazwischen. Um autonomes Fahren geht es in der Technischen Entwicklung in Neuburg. Wie reagiert das Fahrzeug, wenn ein Fußgänger den Weg kreuzt? Bild: Gloria Geissler Was vorher gedüngte Ackerfläche war, hat sich nach fünf Jahren zu einem ungestörten Paradies für Fauna und Flora entwickelt. Nicht ohne Stolz sagt Herzner: „Als wir mit dem Bau begonnen haben, gab es hier fünf Wildbienenarten, heute sind es 56.“ Spritzmittel werde selbstverständlich keines verwendet und auch die Eisfreiheit der Fahrflächen im Winter werde nicht nur mit Salz und Chemie gewährleistet, sondern durch ein besonderes Räum- und Kehrsystem. Bram Schot will bei Audi sparen Nächstes Jahr will Audi eine Photovoltaikanlage auf dem Gelände installieren, um so den Strom für den E-tron selbst und vor Ort herstellen zu können. Natur pur zwischen der Teststrecke: Tier- und Pflanzenwelt freut es. Bild: Gloria Geissler Das grüne Gewissen ist also gesichert, anders jedoch der Motorsport. Nach dem Ausstieg beim 24 Stunden-Rennen von Le Mans vor drei Jahren, hat Audi-Chef Bram Schot Anfang der Woche drastische Sparmaßnahmen ausgerufen, die auch den Motorsport treffen könnten. Dessen Leiter, Dieter Grass, sagte dazu gestern: „Wir stehen in Diskussionen mit dem Vorstand.“ Es gehe um einen Fünf-Jahresplan, der festlegt, welche Programme gefahren werden.

