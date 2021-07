Ingolstadt

Jazz mit Till Brönner in Ingolstadt: „Ist das bei Ihnen auch das erste Konzert?“

Mit Till Brönner und Band bei den diesjährigen Audi Sommerkonzerten fühlte sich die Musik besonders präsent und authentisch an, findet unser Autor.

Plus Präsent und authentisch bei den Audi Sommerkonzerten: Deutschlands wohl bekanntester Jazzer Till Brönner will in Ingolstadt auf der Bühne der Landesgartenschau ein Zeichen setzen.

Von Tobias Böcker

Am Anfang stand Entschleunigung, fast als wollte Till Brönner die Frage vorbereiten, die er dann ein bisschen später stellte, freilich erst nach einer deutlich heißeren Fusionsnummer: „Ist das bei Ihnen auch das erste Konzert nach so langer Zeit?“ Ein wenig aufgeregter als sonst sei er schon, bekannte der wohl bekannteste Jazzer Deutschlands auf der Bühne der Landesgartenschau.

