Audi produziert in Ingolstadt wieder

Plus Schrittweise wird die Fahrzeugfertigung von Audi in Ingolstadt hochgefahren. Im Fokus aber stehen Gesundheit und Schutz der Mitarbeiter.

Seit Wochen stehen bei Audi die Fertigungsbänder still. Deshalb ist das Werk in Ingolstadt aber keinesfalls verwaist. Denn es sind immer Mitarbeiter vor Ort, die die grundlegenden Prozesse aufrecht erhalten. Nach über fünf Wochen des Stillstands beginnt am Mittwoch wieder die Fahrzeugproduktion.

1500 Mitarbeiter aus der Audi-Produktion beginnen

Los geht es mit rund 1500 Frauen und Männern aus der Produktion. Schrittweise wird die Fahrzeugfertigung wieder hochgefahren. Im Fokus stehe, so der Personalleiter im Werk Ingolstadt, Andreas Zelzer, die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeiter. Die Wochen des Produktionsstillstandes nutzten Fertigungsabschnitts- und Gruppenleiter zusammen mit Experten aus der Arbeitssicherheit, dem Gesundheitswesen, der Industrietechnik sowie vom Betriebsrat, um die Arbeitsplätze zu bewerten und so anzupassen, dass die Gesundheit der Audianer gewährleistet bleibt. Die Maßnahmen würden nun erprobt und gegebenenfalls weiter optimiert und angepasst, erklärt Sabine Taner, Pressesprecherin Produktion der AUDI AG: „Am 27. April startete der Wiederanlauf in den vorgelagerten Gewerken, wie der Lackiererei und dem Karosseriebau, um die Pipeline für die Montage zu füllen.“

Im nächsten Schritt dann, am 29. April, nehme die Montage die Arbeit auf. Zunächst in einer Schicht, um die neuen Abläufe zugunsten des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter zu erproben. Dazu der Werkleiter in Ingolstadt, Achim Heinfling: „Wir haben alle Abläufe, Prozesse und Vorgehensweisen überprüft und jeden einzelnen Arbeitsplatz unter die Lupe genommen. Da waren sehr pfiffige Ideen unserer Mitarbeiter dabei, die wir umsetzen konnten.“ Zum Beispiel transparente und bewegliche Trennwände an Stellen der Montagelinie, an denen der Abstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann.

In Audi-Büros darf nur die Hälfte der Mitarbeiter anwesend sein

Diese physischen Abtrennungen kommen unter anderem bei Montagearbeiten an der Heckklappe zum Einsatz oder bei der Türvormontage. Dort arbeiten zwei Mitarbeiter gleichzeitig am selben Transportgestell und stehen sich direkt gegenüber. Beschäftigte haben dafür selbst eine transparente Barriere aus Kunststofffolie entwickelt. Zu den weiteren Maßnahmen gehören auch konkrete Abstands- und Hygieneregeln. Gestartet wird vorerst mit einer Schicht, danach werde die Schichtfahrweise so angepasst, dass Kontakte vermieden werden. Ein Mund- und Nasenschutz muss in Bereichen getragen werden, in denen Abstände von 1,5 Meter nicht möglich sind.

Mitarbeiter der indirekten Bereiche sind dazu angehalten, möglichst mobil im Homeoffice zu arbeiten. In den Büros darf maximal die Hälfte der Mitarbeiter anwesend sein. Dabei muss zwischen den besetzten Schreibtischen ein ausreichender Mindestabstand eingehalten werden oder entsprechende Trennwände vorhanden sein. In den Betriebsrestaurants, in denen Abstandskennzeichnungen den Mindestabstand kennzeichnen, werden Speisen zur Mitnahme in Einweg-Menüboxen angeboten. Ebenso wird in den Märkten und Aufenthaltsräumen verfahren.

Nicht ganz einfach gestaltet sich das Handling der Zulieferketten, da zur Produktion der Fahrzeuge viele Komponenten und Teile von externen Zulieferern benötigt werden. Auch deren Produktion steht entweder noch still oder fährt gerade wieder an.

Täglich steht Audi im Austausch mit direkten Lieferanten. Die Einkäufer von Audi stimmen sich telefonisch oder per Videokonferenz mit den Zulieferfirmen ab, um abzugleichen, wer wie lange Produktionsruhe vereinbart hat und wer ab wann mit welcher Kapazität produzieren kann. Das sei teilweise sehr unterschiedlich und für den Wiederanlauf eine Herausforderung, sagt Taner. „Außerdem müssen wir die Transportzeiten berücksichtigen, die derzeit wegen Grenzkontrollen oder gar Grenzschließungen länger dauern und gewissermaßen unberechenbar geworden sind.“