vor 42 Min.

Audi setzt nach Piëchs Tod weltweites Zeichen der Trauer

Ferdinand Piëch hat Audi zur Premiummarke entwickelt. Jetzt stehen die Flaggen in allen Werken auf halbmast. Auch Ingolstadt hat ihm viel zu verdanken.

Ferdinand Piëch (82) ist tot und Audi setzt als Zeichen seiner Wertschätzung ein besonderes Zeichen der Trauer: In allen Werken auf der Welt wird die Beflaggung auf halbmast gesetzt. Neben dem Audi-Vorstand spricht auch Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel der Familie sein Mitgefühl aus.

Mehr als zwanzig Jahre lang gehörte Piëch der Marke mit den vier Ringen an, zuletzt von 1988 bis 1992 als Vorstandsvorsitzender. Sein aktueller Nachfolger Bram Schot nennt als eine der größten Stärken von Ferdinand Piëch, dass er sich den Namen Audi, zu Deutsch Horch, zu eigen gemacht und Kunden wie Belegschaft immer gut zugehört habe. Er habe den Traum der Automobilität sein ganzes Leben lang gelebt und sei Motor von Innovationen gewesen. „Er hat Audi zur Premiummarke entwickelt und mit bahnbrechenden Entwicklungen Vorsprung durch Technik geschaffen“, sagt Schot. Dazu gehörten der Fünfzylinder-Ottomotor, der permanente Allradantrieb quattro, das Sicherheitssystem Procon-ten, die vollverzinkte Ganzstahl-Karosserie und Aluminium-Leichtbau mit dem Audi Space Frame, der auf der IAA 1993 in einer Studie zum Audi A8 Premiere feierte. Schot: „Wir werden das Andenken an Ferdinand Piëch hochhalten – an einen Mann, der in einzigartiger Weise Genialität mit Leidenschaft und Beharrlichkeit vereinte.“

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch erklärt, das Ferdinand Piëch ein Vordenker der Automobilindustrie gewesen sei. Als Unternehmer habe er das technisch Mögliche und wirtschaftlich Sinnvolle mit sozialer Verantwortung verbunden. Er habe um die Bedeutung der Mitbestimmung für die Erfolgsgeschichte des Konzerns gewusst. Ihm verdanke Audi den Wandel zur Premiummarke.

Ferdinand Piëch wurde 2001 zum Ehrenbürger Ingolstadts ernannt

Um ihren Ehrenbürger trauert auch die Stadt Ingolstadt. Oberbürgermeister Lösel bezeichnet Piëch als „einen der bedeutendsten deutschen Automobilmanager der Nachkriegsgeschichte“. Er habe eine große Leidenschaft für technische Innovationen gezeigt, sei strategischer Visionär und kluger Unternehmensführer gewesen. Als Vorstandsvorsitzender war er maßgeblicher Motor des Erfolgs der Marke Audi und später auch der Entwicklung Volkswagens zu einem Weltkonzern.

Damit einhergehend habe sich Piëch große und anhaltende Verdienste für Stadt und Region Ingolstadt erworben – vor allem für die Menschen, die hier leben. Denn mit der Wirtschaftskraft von Audi, dem Angebot an Zehntausenden sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen und einem breiten gesellschaftlichen und kulturellen Engagement habe das Unternehmen entscheidenden Anteil an der Entwicklung Ingolstadts zum modernen Wirtschaftsstandort und den sehr guten Lebensbedingungen in der Region.

Aufgrund seiner großen Verdienste um die wirtschaftliche Entwicklung Ingolstadts hat der Stadtrat Piëch 2001 die Ehrenbürgerwürde verliehen. „Es gibt viele Gründe Dr. Piëch zutiefst dankbar zu sein für das, was er für Audi, für Ingolstadt und für die Menschen hier getan hat“, erklärt OB Lösel. (nr)

