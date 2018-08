00:34 Uhr

Audi verlängert Engagement bei den Festspielen

Der Autobauer hat seinen Vertrag mit den Salzburgern bis 2022 verlängert

Audi bleibt Hauptsponsor der Salzburger Festspiele und verlängert den Kooperationsvertrag bis 2022. In den kommenden vier Jahren wollen die beiden Partner die gemeinsamen Projekte weiter ausbauen. Der Autobauer ist seit 1995 Hauptsponsor für die Festspiele. Eine Besonderheit der Partnerschaft ist das jährliche Gastspiel der Salzburger Festspiele in Ingolstadt. Dabei stehen hochkarätige Künstler bei den Audi-Sommerkonzerten auf der Bühne.

Wendelin Göbel, Audi-Vorstand für Personal und Organisation, erklärt das Engagement: „Audi ist langfristiges kulturelles Engagement wichtig. 2020 werden wir das 25-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft mit den Salzburger Festspielen feiern. Wir sind stolz darauf, auch in Zukunft dieses Kulturgut höchster Qualität gemeinsam in die Welt zu tragen.“ Internationalität ist ein wichtiger Bestandteil der langjährigen Partnerschaft: Im vergangenen Jahr präsentierten Audi und die Salzburger etwa das Programm für den diesjährigen Festspielsommer in China. „Auch durch die Unterstützung von Audi wird das Publikum der Salzburger Festspiele internationaler. 2017 war bereits ein Rekordjahr mit über 261000 Besuchern aus 79 Ländern“, sagt die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. Ein weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist das alljährliche Gastspiel der Salzburger Festspiele in Ingolstadt. Auch in diesem Jahr wurde eine Inszenierung aus dem Festspielprogramm im Rahmen der Audi-Sommerkonzerte aufgeführt. Der Gambist Jordi Savall präsentierte gemeinsam mit der Capella Reial de Catalunya und Hespèrion XXI Auszüge aus Tomás Luis de Victorias „Officium Hebdomadæ Sanctæ“. „Das Gastspiel in Ingolstadt ist ein Beweis für die enge und fruchtbare Zusammenarbeit der Salzburger Festspiele mit Audi. Die Unterstützung von Audi ermöglicht es uns, dem Publikum spannende und hochkarätig besetzte Produktionen anzubieten“, sagt Rabl-Stadler. Zukünftig wollen die Partner die gemeinschaftlichen Projekte ausbauen. Das kulturelle Engagement von Audi begann bereits 1962 mit der Gründung der Audi-Bläserphilharmonie. (nr)

Themen Folgen