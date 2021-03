vor 35 Min.

Audi will Mitarbeiter impfen

Wenn der Impfstoff kommt, solls losgehen

Das Gesundheitswesen sei „impf-ready“, also impfbereit, heißt es vonseiten Audis. Wenn es genügend Corona-Impfstoff gibt und auch die Rahmenbedingungen stehen, dann will der Autobauer seine Mitarbeiter gegen Corona impfen. „Da wollen wir dann auch unsere ganze Kapazität hineinstecken“, so eine Sprecherin. Nur noch die Akutmedizin wäre dann erreichbar. Das medizinische Personal sei bereits geschult und auch gut vorbereitet. Immerhin ließen sich in den vergangenen Jahren in Ingolstadt jährlich durchschnittlich rund 3000 Mitarbeiter im Unternehmen gegen das Grippevirus impfen. In diesem Winter waren es sogar noch mehr als gewöhnlich. (rilu)

