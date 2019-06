vor 4 Min.

Auf „Architektour“ gehen

Was in Ingolstadt kommendes Wochenende an besonderen Projekten zu besichtigen ist

Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, finden in ganz Bayern wieder die Architektouren statt. Die alljährliche Leistungsschau der bayerischen Architektenkammer ermöglicht nicht nur Blicke hinter sonst meist verschlossene Türen, sondern bringt auch informative Gespräche in den zur Schau gestellten Objekten mit sich.

In Ingolstadt können zwei Projekte besichtigt werden. Es handelt sich hierbei um die Neubauten der drei Punkthäuser an der Regensburger Straße sowie um den Neubau eines Cottage in der Nähe des Wasserwerks.

Vorgestellt wird das „Familienfreundliche Wohnen an den Donauauen“ (Gerhart-Hauptmann-Straße 1, 85055 Ingolstadt). Zu sehen sein wird ein experimenteller Wohnungsbau in der Ingolstädter Kernstadt.

Bauherrin ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH. Für die Architektur zeichnen verantwortlich: Therese Strohe Michael Ullrich Architekten Partnerschaftsgesellschaft, Therese Strohe, Michael Ullrich, Berlin. Mitarbeit: Ulrike Pollok, Philipp Dölle, Florian Dölle. Landschaftsarchitektur: JUCA architektur + landschaftsarchitektur, Judith Brücker, Carolin Fickinger, Berlin

Besichtigung: Samstag, 29. Juni, 14 bis 16 Uhr, und Sonntag, 30. Juni, 11 bis 13 Uhr (Nr. 80 der Broschüre Architektouren 2019)

Als zweites kann man das „schwebende Cottage in Schwarz“ besichtigen (Unterhaunstädter Weg 12c, 85055 Ingolstadt) Es handelt sich dabei um ein Holzbau-Ensemble mit Tiefgarage, samt Nebengebäude und Pool. Dazu gehört ein Obstgarten.

Bauherren: Manuel Knill und Sophie Retzer, Ingolstadt. Architektur: Peschmann Architekturbüro, Armin Peschmann, München

Besichtigung: Samstag, 29. Juni, 10 bis 20 Uhr, und Sonntag, 30. Juni, 12 bis 16 Uhr (Nr. 81 der Broschüre Architektouren 2019).

In ganz Bayern werden heuer bei den „Architektouren“ diesmal insgesamt 244 Projekte vorgestellt. Zu jedem Projekt gibt es auch ein Projektdatenblatt. Dort sind sowohl die Adressen der Projekte als auch die Uhrzeiten der Besichtigungen zu finden. (nr)

