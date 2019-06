vor 20 Min.

Auf Entdeckungstour am Weinberg

Was man doch alles an einem vermodernden Holz oder in einer Handvoll Streu entdecken kann!

Die Drittklässler aus Rennertshofen und Burgheim haben ihren Unterricht in den Wald verlegt. Was sie beim Walderlebnistag gelernt haben.

Von Michael Geyer

Der Wald gibt seine Geheimnisse preis. Man muss ihm dazu allerdings mit allen Sinnen begegnen, genau hinsehen und hinhören, riechen, tasten und schmecken, dann entdeckt man im Wald mehr als genug. Damit dies auch gelingt, hatten vier Forstfachleute die Mädchen und Jungen der 3. Klassen der Burgheimer und Rennertshofener Grundschule unter ihre Fittiche genommen und so den Walderlebnistag im Mauerner Schlag auf dem Weinberg bei Rennertshofen zu dem gemacht, was der Name verspricht.

In vier Gruppen waren die Waldentdecker unterwegs. Dr. Andreas Hahn, Bereichsleiter Forsten beim AELF Pfaffenhofen, machte sich mit der Rennertshofener 3a und ihrer Lehrerin Cornelia Schneider auf Erlebnistour. „Was alles so im Wald passiert“, wollten die Kinder zuerst wissen und untersuchten zuerst einmal den Boden: Einer entdeckte den Waldmeister, andere fanden Zapfen von Fichte, Lärche und Kiefer und die „Buchenigel“, in denen die Bucheckern heranreifen. Aber warum sagen manche zu Fichtenzapfen auch Tannenzapfen, wenn man doch keine Zapfen der Tanne auf dem Boden finden kann? Der Förster verriet das Geheimnis: Die Zapfen der Tanne zerfallen schon, wenn sie noch auf den Zweigen stehen.

Auf der Entdeckungstour den Waldboden unter die Lupe genommen

Die Spreu aus zersetzten Blättern, Nadeln und Holz roch erdig und fühlte sich feucht an, kleine Tiere wie Ameisen, Spinnen, Wanzen und Asseln hausten darin. Vermoderndes Holz zeigte deutliche Fraßgänge von Insekten. Dass in einer Handvoll Walderde aber ebenso viele Lebewesen sind wie Menschen auf der Erde, erstaunte die Waldforscher. Ebenso interessant war, dass der Wald die Milliarden von Bakterien und Pilzen braucht, damit sie Holz und Spreu zersetzen und Nährstoffe für die Pflanzen bereitstellen.

Das Gehörn eines Rehbocks erregte ebenfalls großes Interesse. Bild: Michael Geyer

Förster Hahn ließ die Kinder auch Tierspuren entdecken: Durch das Springkraut führte ein Rehwechsel, unter einer Buche gab es ein ganz frisches Rehbett zu sehen, gleich daneben hatte ein Fuchs oder ein Wildschwein in der Erde gewühlt. An einer jungen Buche zeigten sich deutliche Äsungsspuren eines Rehs, die darauf hinwiesen, dass das Reh als Wiederkäuer im Oberkiefer keine Zähne hat und die Blätter und Knospen mehr abrupft, als abbeißt. „Es ist ein Feinschmecker und nascht mal hier, mal dort. Junge Eichenschösslinge sind für das Reh wie für euch Salat und Pommes“, erklärte Hahn.

Präparate machten bei der Entdeckungstour die Tierfauna begreiflich

Die Kinder lernten, dass unterschiedliche Bedingungen wie Baumart, Boden, Licht und Nährstoffangebot die Größe der Bäume bestimmt. Anhand von Tierpräparaten stellte der Förster weitere Waldbewohner vor. Hier gab es eine lustige Überraschung. Ein Greifvogel hatte sich den schon am Vorabend an einem Baum aufgehängten Eichelhäher und die Elster heruntergepflückt und ordentlich gerupft. An einer Sauschwarte konnte das dichte Fell des Wildschweins sprichwörtlich „begriffen“ werden.

Eine große Wiedersehensfreude gab es für die Rennertshofener Drittklässler, als sie bei ihrem „Zukunftswald“ vorbeikamen, den sie im Frühjahr gemeinsam auf dem Weinberg geplant und gepflanzt hatten. Das frische Grün der Tannen bewies, dass die Pflanzen gut angewachsen sind. Da schmeckte die von den Gemeinden spendierte Brotzeit allen ganz besonders gut.

