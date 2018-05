vor 48 Min.

Auf acht Rollen ins Jubiläumsjahr

Der Karlshulder Verein hat sein 40-jähriges Bestehen mit einer Skatenight gefeiert. Sogar Landrat Roland Weigert schaute vorbei. Was sonst noch geboten war.

Von Xaver Habermeier

Anstatt Festreden gab es beim 40. Jubiläum des Skiclubs Karlshuld eine sportliche Skatenight, Informationen zum Verein und ein Feuerwerk der guten Laune. Das Programm kam bei Jung, Junggebliebenen und Älteren gleich gut an. Und es passt zum Verein. Der ist mit 40 zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hat aber überhaupt keine Nachwuchsprobleme und befindet sich damit in einer sehr glücklichen Lage. Das spiegelt sich darin, dass fast die Hälfte der derzeit 617 Mitglieder Kinder und Jugendliche sind.

„Wow, was für eine tolle Resonanz und was für eine tolle Stimmung“, resümierte Vorsitzender Florian Mayer mit Blick auf den belebten Volksfestplatz. Hier kam die Vorfreude auf die Skatenight schon beim Aufwärmen nicht zu kurz. Fetzige Partymusik von DJ Markus Seitle stimmte auf den Rollensport ein. Die Organisatoren um Vereinschef Mayer freuten sich über die vielen Besucher beim Vereinsgeburtstag. Das waren Mitglieder, Freunde aus benachbarten Vereinen, die Mitorganisatoren sowie Sponsoren von der AOK und Vertreter aus der Gemeinde. „Sehr gefreut hat uns, dass auch Landrat Weigert hier war und unseren Verein gelobt hat“, so der Vorsitzende. Dazu kommt noch das Lob von Karl Seitle: „Ihr seid für Karlshuld ein überaus positives Aushängeschild, macht weiter so“. Anschließend knallte ein Startschuss. Mit „Auf die Rollen – fertig – los“ gaben die Organisatoren am Samstagabend am Volksfestplatz den Weg frei zur 13. Skatenight. Dann fegten rund 200 Rollensportler und 50 Radler zwölf Kilometer lang kreuz und quer durch Karlshuld. Die Freiwillige Feuerwehr garantierte eine freie und sichere Fahrt ohne Gegenverkehr oder Autos, die hupen oder überholen. Das BRK begleitet den Rollenkonvoi. Bei rasanter Fahrt auf überwiegend glatten Straßen war der Spaß bei den Teilnehmern sichtbar. Helme sowie Schoner gehörten zur Standardausrüstung. Für weitere Sicherheit sorgten erfahrene Skater in leuchtend gelben Westen, die den Zug abschirmten. Die Fahrt verlief zügig und alle kamen nach knapp 90 Minuten wieder gesund und munter an.

Danach gab es eine Party. Foodtrucks, Getränke, Musik und gut gelaunte Gäste garantierten einen gelungen Vereinsgeburtstag. Was das Jubiläum gezeigt hat, bringt der Vorsitzende auf den Punkt: „Jung und alt können bei uns im Verein nicht nur gemeinsam Skifahren, sondern auch anderweitig sporteln und auch feiern“.

