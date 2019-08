vor 30 Min.

Auf dem Barthelmarkt flogen die Krüge

Auf dem Barthelmarkt in Oberstimm wurden am Montag Bierkrüge geschmissen und mehrere Besucher verletzt.

Am berüchtigten Barthelmarkt-Montag wurden drei Besucher verletzt, weil sie von Maßkrügen am Kopf getroffen wurden. Ein Vierter stürzte und kam ins Krankenhaus.

Am berühmt-berüchtigten Barthelmarkt-Montag hat es auf dem Festgelände in Manching-Oberstimm mehrerer Verletzte gegeben, weil aggressive Barthelmarkt-Besucher Maßkrüge als Wurfgeschosse einsetzten.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei zur Mittagszeit im Biergarten eines Festzeltes. Ein betrunkener Gast warf während eines Streites einen Maßkrug in Richtung seines Kontrahenten. Dieser konnte jedoch ausweichen, so dass das Wurfgeschoss eine unbeteiligte Besucherin am Hinterkopf traf. Der Krug prallte ab und traf eine weitere Besucherin im Gesicht. Die beiden Frauen wurden verletzt und vor Ort vom Sanitätsdienst verarztet. Eine der Frauen kam später ins Krankenhaus. Der 27-jährige Augsburger, der den Krug geworfen hatte, kam laut Schnelltest auf einen Alkoholwert von 2,7 Promille. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Vom Bierkrug auf Barthelmarkt am Hinterkopf getroffen

Ein zweiter Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr bei den Toiletten. Ein 21-Jähriger wurde am Hinterkopf getroffen, als ein Maßkrug in eine der Toilettenkabinen geworfen wurde, in der er gerade war. Der junge Mann erlitt eine blutende Schnittwunde und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wer den Krug warf, ist laut Polizei noch unklar.

Besucher muss vom Barthelmarkt zum Krankenhaus geflogen werden

Am späten Montagnachmittag hatte sich bereits ein Unfall ereignet, bei der ein 29-Jähriger mittelschwer verletzt worden war. Der Ingolstädter hatte sich laut Polizei über den Zaun eines Geschäfts gebeugt, um sich von einer Bekannten fotografieren zu lassen. Er verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von zwei bis drei Metern ab. Der Verletzte musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Eine Überprüfung der Anlage ergab den weiteren Angaben der Polizei zufolge, dass diese ordnungsgemäß abgesichert war und aktuell davon ausgegangen wird, dass der 29-Jährige selbst an seinem Sturz schuld ist. (nr)

