vor 39 Min.

Auf dem Frauenpfad

Veranstaltung der Ingolstädter Gleichstellungsstelle

Die Gleichstellungsstelle veranstaltet anlässlich des Internationalen Tags der Frau am Mittwoch, 11. März, um 16.30 Uhr den fünften Ingolstädter Frauenpfad. Er steht unter dem Motto „Geliebt und verachtet. Kunst und Skandal. Das Drama zweier Frauen“.

Traditionell startet der Frauenpfad auf dem Rathausplatz mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Christian Lösel, führt dann über die Fleißer-Statue in der Theresienstraße zum Fleißer-Haus (Kupferstraße), in dem eine Baustellenführung und Einblicke in das Leben von Marieluise-Fleißer geboten werden. Danach geht es weiter zum Stadtmuseum. Dort geht es um das Drama von zwei Frauen: Marieluise Fleißer und Hildegard Knef. Beide Frauen waren herausragende Künstlerinnen und stießen gleichzeitig auf große gesellschaftliche Schwierigkeiten in der damaligen Zeit. Die Ingolstädter Schriftstellerin Marieluise Fleißer (1901-1974) wurde mit zahlreichen Literaturpreisen bedacht, aber im heimatlichen Ingolstadt zur unerwünschten Person erklärt. Hildegard Knef (1925-2002) hatte als Schauspielerin, Sängerin und Autorin zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Jedoch umgab sie gleichzeitig der größte Nachkriegsskandal aufgrund des Films „Die Sünderin“. Victoria Voss vom Stadttheater zeigt in einem Potpourri aus Gesang und Schauspiel die künstlerische Seite von Hildegard Knef und ihre innere Zerrissenheit. Begleitet wird sie am Flügel von Benedikt Streicher. Am 12. März zeigt der Soroptimist International (SI) Club Ingolstadt in Kooperation mit dem Audi Programmkino um 17.30 und um 20 Uhr anlässlich des Frauentags den Film „Der Glanz der Unsichtbaren“. (nr)

