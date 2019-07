20.07.2019

Auf dem Neuburger Landratsamt wurden sie zu Deutschen

Zwei Frauen und einem Mann wurde bei einer Festveranstaltung im Landratsamt Neuburg die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen. Alle Drei fühlen sich aber schon seit vielen Jahren hier daheim.

Von Silke Federsel

Woher sie auch kommen: für alle neuen deutschen Staatsbürger, die bisher bei der Einbürgerungsfeier im Landratsamt teilnahmen, war dieser feierliche Anlass sicherlich ein ganz besonderer Moment. Denn für sie alle ist Deutschland längst zur Heimat geworden, nun durften sie sich auch darüber freuen, offiziell ein Bürger dieses Landes zu sein.

Die Einbürgerung soll nicht nur ein rein formaler Akt sein

Über den feierlichen Rahmen freute sich auch Staatssekretär Roland Weigert, der an diesem Abend anwesend war. „Für Sie beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt“, sagte er zu den Anwesenden. Deshalb soll die Einbürgerung nicht nur ein rein formaler Akt in einem Behördenzimmer sein, sondern im Rahmen einer Festveranstaltung ein „herzliches Willkommen“ gefeiert werden. „Die heutige Einbürgerungsfeier ist Ausdruck unserer Freude darüber, dass Sie sich zu diesem für Sie sicherlich bedeutsamen Schritt entschlossen haben. Damit identifizieren Sie sich mit unserer Staatsordnung, unserer Gesellschaft, unserer Kultur“, erklärte anschließend Landrat Peter von der Grün in seiner Rede.

Der Wille zur Einbürgerung sei ein Zeichen dafür, dass man dieses Land möge

Denn der Wille zur Einbürgerung sei auch immer ein Zeichen dafür, dass man dieses Land möge, ihm vertraue und bereit sei, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Seit der letzten Einbürgerungsfeier im Juli 2018 wurden insgesamt 64 Personen eingebürgert, viele davon aus den EU-Nachbarländern, andere sogar aus anderen Kontinenten. Der Landkreis ist mittlerweile Heimat für Menschen aus 122 Nationen, von den bald 100.000 Einwohnern besitzen aktuell über 10.000 Menschen einen ausländischen Pass. „Alle leisten ihren Beitrag für die Gesellschaft. In der Arbeit und in der Freizeit. Viele von ihnen sind auch in Vereinen tätig. Trotzdem gibt es in Deutschland und auch in unserem Landkreis nicht nur eitel Sonnenschein. Wir begegnen auch Anfeindungen gegenüber Menschen aus anderen Nationen“, sagte er. Deshalb appelliere er sowohl an Alt- als auch Neubürger, solchen Spaltungstendenzen entgegenzuwirken. Gerade mit Blick auf die Wirtschaft seien viele Zuwanderer ein Gewinn. „Insbesondere unser Mittelstand und unsere Handwerksbetriebe als Rückgrat unserer erfolgreichen Wirtschaft, suchen händeringend Fachkräfte“, sagte von der Grün. Da es nicht immer leicht sei, in einem fremden Land, in einer neuen Kultur und Gesellschaft Fuß zu fassen, könnten die Neubürger wichtige Brückenbauer bei der Integration von anderen sein, wissen sie selbst doch am besten über diese Erfahrung Bescheid. „Deshalb mein Appell an Sie: geben Sie Ihre wertvolle Erfahrungen weiter und helfen Sie damit anderen, sich hier bei uns zurechtzufinden.“

Wie immer bei einer Einbürgerungsfeier, wurde auch eine Person vor den Anwesenden direkt eingebürgert. Diese Freude wurde Melisa Vojnikovic zuteil. Ihre Eltern kamen Anfang der 70er Jahre als Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland, sie selbst wurde 1978 in Neuburg geboren und arbeitet als Bankkauffrau. Für sie war die Einbürgerung nur eine logische Konsequenz. „Ich habe mich hier nie als Ausländer gefühlt“, sagte sie. Komisch kam sie sich beispielsweise vor, wenn sie sich aufgrund eines Passwechsels im Ausländeramt anstellen musste. „Da dachte ich mir jedes Mal, hier gehöre ich eigentlich nicht hin“. Darüber hinaus sieht sie noch einen anderen wichtigen Grund, deutsche Bürgerin zu werden: „Ich habe Angst, dass es bald Einschränkungen für Ausländer gibt, von denen ich nicht möchte, dass sie mich betreffen, denn hier bin ich daheim, hier fühle ich mich wohl, und hier findet mein Leben und das meiner Familie statt“, sagte sie.

Auch andere Neubürger kamen an diesem Abend zu Wort. Margaret Anne Friemel etwa wurde in Meriden, England, geboren, lebt aber nun schon seit 47 Jahren zusammen mit ihrer Familie in Bayern. „Mein Lebensmittelpunkt ist Deutschland“, sagte sie. „Aus einer familiären, weltanschaulichen und sprachlichen Hinsicht betrachte ich mich als voll integriert in dem Land, in dem ich weiter leben möchte und das ich als Heimat bezeichne. Als überzeugte Europäerin und ohne meine britischen Wurzeln zu verleugnen, war es mir wichtig, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen.“

Auch für Adnan Korac, der in Sarajevo/Bosnien geboren wurde, ist Deutschland zur Heimat geworden. 1993 kam er mit Mutter und Schwester als Kriegsflüchtling nach Deutschland. „Als Neunjähriger versteht man keinen Krieg und ist einfach nur traurig, seine Freunde zu verlassen. Erst mit den Jahren realisiert man, welch ein Glück man hatte, unversehrt davongekommen zu sein“, sagte er. Er sei unglaublich dankbar über die soziale Unterstützung, die er und seine Familie damals erfahren hatten. „Mittlerweile habe ich in den 26 Jahren, in denen ich hier lebe, meinen Schulabschluss gemacht, eine Lehre abgeschlossen und arbeite nun als Elektriker für Geräte und Systeme. Ich fühle mich schon ewig komplett integriert und mit meiner Einbürgerung ist dies jetzt auch offiziell“, sagte er.

