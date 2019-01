vor 42 Min.

Auf dem Weg, anderen zu helfen, selbst verunglückt

Auf der Anfahrt zu einem Unfall am Samstag verunglückt ein Feuerwehrmann aus Unterstall selbst schwer

Von Manfred Rinke

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagvormittag in Bergheim ereignet. Auf der Anfahrt zu einem relativ harmlosen Verkehrsunfall geriet ein Angehöriger der Feuerwehr Unterstall selbst von der Fahrbahn ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Es war Samstag gegen 9.45 Uhr, als die intergrierte Leitstelle in Ingolstadt die Meldung über einen Unfall in Bergheim auf Höhe der Ortsausfahrt Richtung Ingolstadt meldete. Ein Auto war aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in den Graben gerutscht. Es gab leicht Verletzte. Sofort machten sich die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Unterstall und Bergheim auf den Weg. Dann passierte es.

Nur einige Hundert Meter vom eigentlichen Unfall entfernt, kam der Wagen des Feuerwehrmannes aus Unterstall selbst von der Fahrbahn ab und krachte in den Graben neben der mit Schneematsch bedeckten, rutschigen Straße.

Die Folgen waren gravierend. Denn der Feuerwehrmann zog sich, wie es nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Samstag hieß, schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Ingolstadt transportiert. Der Mann war alleine im Auto gesessen.

Zur Klärung der näheren Umstände, wie es zu dem Unfall gekommen war, waren Beamte der Polizeiinspektion Neuburg vor Ort. Hinweise darauf, dass noch ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte, ergaben sich nicht. Den Verkehr um die Unfallstelle regelte die örtliche Feuerwehr.

