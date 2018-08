vor 38 Min.

Auf den Spuren von Jakob Balde

Die Neuburger Stadtführerin Gabriele Kaps hat schon Vorträge über Jakob Balde gehalten. Hier steht sie am nach ihm benannten Platz in der Neuburger Altstadt.

Am 9. August jährt sich der Todestag des großen Dichters zum 360. Mal. 14 Jahre hat er in Neuburg gelebt. An welchen Orten man dem Jesuiten begegnen kann.

Von Dorothee Pfaffel

Er gilt als Bestseller-Autor seiner Zeit: Jakob Balde. 1654 kam der Jesuit als Hofprediger von Pfalzgraf Philipp Wilhelm nach Neuburg und blieb dort 14 Jahre lang. Seine Person und sein Schaffen hinterließen Spuren vor Ort. Neuburg und die Donau hinterließen aber auch Spuren in seinem Werk. Die Neuburger Stadtführerin und Gymnasiallehrerin Gabriele Kaps weiß, wo man beiderlei Spuren finden kann:

Hofkirche: Am gegenwärtigsten ist Jakob Balde wohl in der Neuburger Hofkirche, die 1613 von Fürst Wolfgang Wilhelm in eine katholische Jesuitenkirche umgewandelt worden ist und die Kollegiatskirche des hiesigen Jesuitenordens war. In dieser Kirche befindet sich an der linken Seitenwand ein dem Dichter gewidmetes Denkmal. Initiiert hat es der Gründer des lokalen historischen Vereins, Joseph Benedikt Graßegger. Umgesetzt hat es der Schrobenhausener Malermeister Josef Lenbach, Vater von Franz von Lenbach. Zum 190. Todestag weihten die Neuburger das Denkmal im Beisein von Herzogin Maria Amalie ein. „Es ist relativ schmucklos. Balde mochte keinen Prunk“, erklärt Kaps. Wer seinen Blick etwas weiter nach vorne auf den linken Seitenaltar richtet, findet ein zweites Überbleibsel von Jakob Balde: die Muttergottes von Foya. Balde sei die Muttergottes sehr am Herzen gelegen, sagt die Stadtführerin. In seiner lyrischen Dichtung habe er sie fast schon erotisch wie eine Geliebte gepriesen. Vor der kleinen Statue, die Anna Catharina Constanze, der ersten Gemahlin von Philipp Wilhelm, gehörte, soll Balde oft gebetet haben. Er stiftete ihr sogar eine Goldmünze, die er als Dank von Papst Alexander VII. erhalten hatte, weil er ihm den Briefroman „Urania victrix“ gewidmet hatte. Kaps: „Über den Verbleib der Goldmünze wissen wir leider nichts.“ Und zuletzt ist Jakob Balde sogar in der Hofkirche begraben. Er liegt in der Gruft im Eingangsbereich. In welcher Grabkammer er genau bestattet ist, ist allerdings nicht bekannt. Denn: „Jesuiten werden anonym begraben“, erläutert die Neuburger Expertin.

Maria-Ward-Schule: Die Realschule war früher das Jesuitenkolleg. Am 21. April 1618 wurde der Grundstein dafür gelegt, im Jahr 1847 wurde daraus die „Schule der Englischen Fräulein“. Jakob Balde hat im Jesuitenkolleg gewohnt. Seine damalige Zelle ist heute ein nach ihm benanntes Arbeitszimmer mit grünen Fresken an der Decke. Die Lehrkräfte bereiten dort ihren Unterricht vor. Balde soll von seinem Fenster aus gerne auf die Donau geblickt haben, erzählt Gabriele Kaps.

Jakob-Balde-Platz: Die Fläche unmittelbar vor dem Eingang zur Maria-Ward-Schule wurde 2013 zum Jakob-Balde-Platz umgewidmet, auf Initiative von Kreisheimatpfleger Manfred Veit. Die dahinter anschließende Fläche heißt nach wie vor Amalienhof. Die Umwidmung fand im Rahmen einer Feierstunde statt, an einem Tag, als in der Maria-Ward-Schule eine Jesuitentagung abgehalten wurde. Außer ein Schild weist bislang nichts auf den prominenten Namensgeber hin. „Ein Denkmal wäre schön“, äußert die Stadtführerin einen Wunsch. Doch dafür bräuchte man zunächst Sponsoren...

Werk: Jakob Balde hat zwei von Pfalzgraf Philipp Wilhelms Kindern ein Geburtstagsgedicht gewidmet, sogenannte Gelegenheitsgedichte: der Erstgeborenen Eleonore Magdalena (1655) und dem Erbprinzen Johann Wilhelm (1658). Der Titel des Gedichts für den Prinzen lautete „Die Neuburger Musen in Festeslaune“. Die Musen heißen Bittenbronna, Grienavia und Rorefelda – in Anlehnung an Bittenbrunn, Grünau und Rohrenfeld. Dieses Werk sei voller Lokalkolorit, sagt Gabriele Kaps. Alle Neuburger seien darin „sternhagel betrunken“. Kaps Lieblingsstelle: Der Gott der Schmiedekunst, Vulkanus, wohnt in der alten Burg. Er fabriziert einen Knallfrosch, den er ans Ufer der Donau wirft und dabei einen Flussgott trifft. Dieser hat daraufhin einige Zähne weniger – und einige Brandverletzungen mehr. Balde wendete sich in Neuburg einer neuen Gattung zu, der Satire. Er schrieb zum Beispiel die „Nichtraucher-Satire“, in der er die Raucher anprangerte, obwohl er selbst ab und zu ein Pfeifchen rauchte, wie die Stadtführerin mit einem Augenzwinkern erzählt.

Anekdoten: Gabriele Kaps kennt nicht nur die harten Fakten rund um den Dichter, sondern weiß auch einige Anekdoten zu berichten. Als Hofprediger habe Balde die „VIP’s“ durch die Hofkirche geführt, 1662 zum Beispiel Prinzessin Christine von Schweden. Eine weitere Geschichte: Philipp Wilhelms Kinder sollen Pater Balde sehr verehrt haben. Mit ihnen erlaubte er sich gerne den ein oder anderen Scherz: Einmal wies er den Koch an, die Pflaumen an einem Baum im Garten des Neuburger Jesuitenkollegs heimlich zu dörren. Daraufhin machte er Erbprinz Johann Wilhelm weis, es handle sich um ein Wunder. Dem väterlichen Freund vor seinem Tod Lebewohl sagen, das konnten die Kinder am Ende nicht. Als der Dichter bei schlechter Gesundheit war, hielten sie sich gerade in Düsseldorf auf. Am 9. August 1668 erreichten sie die pfalzgräfliche Residenz erst am Abend, Jakob Balde starb jedoch bereits am Nachmittag.

Termin: Im Anschluss an den Patroziniumsgottesdienst in der Hofkirche am 15. August um 10.30 Uhr findet gegen 11.30 Uhr eine kurze Gedenkveranstaltung statt, die vom Historischen Verein und den Stadtführern veranstaltet wird.

Themen Folgen