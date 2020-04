Auf der Schulhaus-Baustelle gut im Zeitplan

Plus Der Neubau der Schule in Rennertshofen hat schon erhebliche Fortschritte gemacht. Welche Gewerke als nächstes anstehen.

Trotz Corona-Krise geht es beim Schulhausneubau in Rennertshofen ohne Verzögerungen weiter. „Wir hatten aber auch viel Glück mit dem Wetter, konnten voll durcharbeiten, liegen sehr gut im Kostenrahmen und freuen uns auf eine funktionelle und moderne Schule“, zeigte sich Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck rundum zufrieden mit dem Baufortschritt an der achtklassigen Grundschule.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde jetzt der Dachstuhl eingebracht. Ein Richtfest fand nicht statt – dazu hätten in erster Linie auch die Kinder gehört, doch die waren wegen des Coronavirus von der Schule ausgesperrt. Vielleicht könne die Hebauffeier, in welchem Rahmen auch immer, noch stattfinden, wenn die Kinder wieder in der Schule seien, hofft Hirschbeck.

Beim Schulneubau in Rennertshofen sind gerade die Zimmerer am werkeln

Bautechniker Jörg Stachel, Mitarbeiter im technischen Bauamt der Marktgemeinde, weiß über die Baudetails am bestens Bescheid. Zurzeit sind die Zimmerer mit dem aufwendigen Dachaufbau beschäftigt und bringen auf die wuchtigen, tragenden Leimbinder die unterste Dachlage, eine Sichtschalung in gehobelter Fichte, ein. Das helle Holz verleiht den darunterliegenden Räumen einen warmen, freundlichen Charakter. Die Klassenzimmer erhalten schallschluckende Decken aus Gipskarton. Über die Schalung kommen Dachpappe, Holzfaserplatten und eine diffusionsoffene Wärmedämmung. Darüber wird eine Holzkonstruktion für die Dacheindeckung aus Edelstahlblech eingebaut.

„Das ist eine bewährte Bauweise, mit der man seit Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen hat“, beurteilt der Fachmann den aufwendigen Dachaufbau. Die Maurer sind zurzeit nur noch mit Abschlussarbeiten beschäftigt und die Elektriker schon eifrig zu Gange. In zwei bis drei Wochen kommen die Sanitärfachleute, Spengler und Heizungsbauer, gleichzeitig beginnen die Trockenbauer ihre Arbeit. Ihnen folgen ab Juni die Verputzer für den Innen- und Außenputz, ab August wird der Estrich eingebracht, ab Oktober/November sind Maler- und Fliesenleger dran. Mit dem Ende der Arbeiten rechnet Stachel Mitte Februar 2021. Zum Schluss erfolgen die behördlichen Abnahmen, sodass bis Ostern kommenden Jahres alles fertig sein könnte.

Für den Innenausbau der Schule in Rennertshofen sind viele Gewerke schon vergeben

Der Marktgemeinderat hat bereits etliche Gewerke für den Innenausbau vergeben: Fenster und Fassadenelemente liefert Sekra aus Gundelfingen für 535.824 Euro. Die Arbeiten im Trockenbau gingen an DTB Rennertshofen für 286.113 Euro. Der Außenputz wird von Bauroom aus Donauwörth für 332.714 Euro aufgebracht, dieselbe Firma übernimmt auch Innenputzarbeiten für 121.106 Euro. Den Zuschlag für die Brandmeldeanlage erhielt GSA aus Nüdlingen für 33.289 Euro. Auch die Inneneinrichtung wurde zur Planung und Ausschreibung freigegeben.

Erfreulich ist auch, dass der Bau im geplanten Kostenrahmen bleibt. Dies zeichnet sich schon jetzt bei einigen Gewerken ab. „Bezogen auf die Vergabesummen liegen wir mit dem Kostenrahmen sogar leicht drunter“, freut sich Stachel, dass auch die Finanzierung kein Kopfzerbrechen bereiten wird.