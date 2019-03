vor 20 Min.

„Auf ein Bier beim Assmann“

Wirtin Eleonore Kreil wird für ihre Gastfreundschaft geehrt

Im TSV 1862 Neuburg wurde anfangs der 1960er Jahre von Albert Eberle und Roland Kotzur die Jedermann-Sportgruppe aufgebaut. Geboten wird seither sportliche Betätigung zum Ausgleich der einseitigen, beruflichen Belastung und zum Erhalt und Steigerung der Beweglichkeit und Fitness.

Im Winter in der Sporthalle, im Sommer auf dem TSV Sportplatz. Weil nach der körperlichen Belastung in der Sportstunde der Kreislauf sich normalisieren und der Flüssigkeitspegel wieder aufgefüllt werden muss, haben sich die Sportler anschließend immer auf „ein Bier beim Assmann“ getroffen. Seit über 40 Jahren ist am Donnerstagabend für Sportler der Jedermann-Sportgruppe „Jeder-Männer“ der Ausklang beim Assmann-Kreil fester Bestandteil.

Weit über 1700 Donnerstagabende war Eleonore „Elly“ Kreil Gastgeberin für die Jedermänner des TSV 1862 Neuburg. Da die Sportler erst gegen 22 Uhr in die Gastwirtschaft kamen, wurde es hin und wieder schon einmal spät – und die Wirtin Elly Kreil war fast immer da.

Die Runde ist inzwischen auf 20 bis 30 Mann angewachsen. Der harte Kern der Gründer ist immer noch dabei. Gemeinsam sind wir alt geworden und das „über die Stränge schlagen“, davon erzählt man sich nur noch. So entstand und besteht eine persönliche Verbundenheit der Jedermänner und Elly Kreil.

Daran erinnerte der Leiter der Sportgruppe Josef Zeilmann bei der Ehrung und bedankte sich für die fürsorgliche Gastfreundschaft mit einem Orchideen-Arrangement, der Lieblingsblume von Elly Kreil. (nr)