vor 39 Min.

Auf in die Natur!

Marcel Huber hat in Eichstätt die BayernTourNatur-Saison eröffnet. Was in der Region geboten ist

Die BayernTourNatur-Saison 2018 hat begonnen: Bis Oktober können Naturliebhaber wieder Experten auf ihren Streifzügen durch Bayern begleiten. Auch in der Region gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Umweltminister Marcel Huber betonte gestern auf dem Doktorberg in Eichstätt beim offiziellen Startschuss: „Es lohnt sich, die Geheimnisse der bayerischen Naturheimat zu entdecken und zu genießen. Die BayernTourNatur bietet jeder Altersgruppe ideale Möglichkeiten, in die faszinierende Welt heimischer Naturwunder einzutauchen. Begleitet von Experten wird jeder Ausflug zum Erlebnis. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ob gemütlich oder sportlich, kreativ oder naturwissenschaftlich – die BayernTourNatur hält für jede Vorliebe und Fitness passende Angebote bereit.“

Ein Großteil der 7500 Veranstaltungen wird von Ehrenamtlichen kostenlos angeboten und durchgeführt. Huber: „Naturexperten aus allen gesellschaftlichen Gruppen vermitteln ihre Kenntnisse über Natur, Landschaft, Geologie und Erdgeschichte. Sie vertiefen damit das Umweltwissen in jedem Winkel Bayerns.“ Die BayernTourNatur ist eine Gemeinschaftsaktion von Staat, Vereinen, Verbänden, Umweltbildungseinrichtungen, Kommunen und Einzelpersonen. Dabei verbindet sie Abenteuer im Grünen mit Umweltwissen und Bewegung in der Natur. Mit seiner Initiative habe das Umweltministerium rund um das „hautnahe“ Naturerleben ein in Deutschland einzigartiges Forum geschaffen. Jedes Jahr beteiligen sich bis zu 1000 Veranstalter an der Aktion. Im vergangenen Jahr zählte die BayernTourNatur rund 80000 Teilnehmer. (nr)

Weitere Informationen und den Veranstaltungskalender gibt es im Internet unter www.bayerntournatur.de.