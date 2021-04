Aufdringliche Bettler in Ingolstadt: Polizei schreitet ein

In Ingolstadt sorgten aufdringlicher Bettler für einen Polizeieinsatz. Die beiden Männer zeigten sich laut Beamten sehr aggressiv.

Am Dienstagnachmittag, 14. April, waren in der Apianstraße in Ingolstadt aufdringliche Bettler unterwegs. Wie die Beamten mitteilen, lief der Bettler beim Eintreffen der Polizei auf der Haunwöhrer Straße umher, ohne auf den Verkehr zu achten.

Polizei Ingolstadt: Bettler zeigte sich sehr aggressiv

Bei der Kontrolle des 20-Jährigen und eines 19-jährigen Begleiters zeigten sich die beiden betrunkenen Männer sehr aggressiv, heißt es weiter. Als der 20-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung und zur Unterbindung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte der 19-Jährige dies zu verhindern, indem er ihn festhielt. Die Beamten mussten schließlich Zwang anwenden. Der 19-Jährige leistete erheblichen Widerstand, ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. (nr)

