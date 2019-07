vor 19 Min.

Auffrischung für das Parkbad

Am Parkbad werden die dringendsten Sanierungsarbeiten in Angriff genommen. Anderes muss dagegen warten.

Von Gloria Geissler

Beim Neuburger Parkbad tut sich was. Nachdem in den vergangenen Jahren dringende Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen immer wieder hintangestellt wurden, werden jetzt tatsächlich einige Dinge in Angriff genommen.

Das Rückgebäude ist eingerüstet und die Handwerker sind bereits am Arbeiten. Der Rutschenturm wird ertüchtigt. In der Hallenbadsaison war das Dach des Turms bereits – rein präventiv, wie Betriebsleiter Tobias Weißhaupt immer wieder versicherte – abgestützt und der Überhang abgesperrt. Mit einem Netz wurden die Badegäste daran gehindert, auf den Randbereich zu treten.

Parkbad Neuburg: Das wird saniert

Außerdem wird an dem gesamten Gebäude die Dachattika erneuert. Statt Holz kommt nun Blech zum Einsatz, das nicht nur witterungsbeständiger, sondern auch billiger sein soll. Dazu kommen die Fensterrahmen, die allesamt gestrichen werden, was bei der großen Anzahl und der immensen Fläche durchaus ein Stück Arbeit ist. Außerdem werden schadhafte Teile ausgetauscht. Alljährlich findet zudem die Revision der Anlage statt. Alle Wasserkreisläufe werden entleert und gewartet.

Rund 50.000 Euro sind dafür im Wirtschaftsplan der Neuburger Stadtwerke angesetzt. Die Sanierung der Umkleiden, der Sauna und des Eingangsbereichs muss allerdings weiter warten.

