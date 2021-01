09:33 Uhr

Aufmerksamer Zeuge überführt Verkehrssünderin in Neuburg

Am Mittwoch wird in Neuburg ein Außenspiegel abgefahren. Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei die Unfallflucht aufklären.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Mittwoch eine Unfallflucht in der Beethovenstraße in Neuburg geklärt werden. Beim Vorbeifahren touchierte der bis dahin unbekannter Autofahrer den Außenspiegel am geparkten Fahrzeug eines 26-jährigen Neuburgers, teilt die Polizei mit.

Neuburg: Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht auf

Der Fahrzeuglenker fuhr demnach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte die Situation jedoch beobachten und notierte sich das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs. Die ermittelte Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (nr)

