vor 21 Min.

Aufnahme in den Verband: Jetzt bewerben

Angebot des BBK für Kunstschaffende in der Region

Der BBK Oberbayern Nord und Ingolstadt lädt wieder alle interessierten Kunstschaffenden der Region zur Aufnahme in den Berufsverband Bildender Künstler ein. Bewerben können sich alle professionell arbeitenden Künstlerinnen und Künstler aus den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Dachau, Freising und aus der Stadt Ingolstadt.

Akzeptiert werden alle Bereiche der Bildenden Kunst wie Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik, Video, Fotografie, Illustration usw. sowie Bewerber aus den Bereichen Keramik, Glas, Textil und Gold und Silber. Am Dienstag, 6. Oktober, finden in der Harderbastei Ingolstadt die Neuaufnahmegespräche des BBK Oberbayern Nord und Ingolstadt für das Jahr 2021 statt. Die Einlieferung der Arbeiten erfolgt am Montag, 5. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Städtischen Galerie in der Harderbastei (Oberer Graben 55, 85049 Ingolstadt). Eine Parkmöglichkeit besteht im Innenhof.

Der BBK bittet die Künstlerinnen und Künstler dabei um Vorlage folgender Unterlagen: maximal sechs Arbeiten der letzten zwei Jahre (Originale); bei plastischen Arbeiten maximal drei Originale sowie Modelle, Skizzen beziehungsweise Fotodokumentationen (in anschaulicher Größe und Schärfe); eventuell Ausstellungskataloge, jedoch bitte keine Presseartikel; zwei Passfotos; ausgefülltes Aufnahmeformular; Bearbeitungsgebühr von 25 Euro, bar zu bezahlen. Alle anderen Interessierten müssen sich mit Arbeiten einer Jury vorstellen. (nr)

Nähere Informationen unter Telefon 0841/9312754 (Montag und Donnerstag, 9 bis 12 Uhr), per Email an info@bbk-in.de oder auf unserer Website unter https://www.bbk-ingolstadt.de/neuaufnahmen/

