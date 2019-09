vor 43 Min.

Aufruf: Sagen Sie Ihrem Retter Danke!

Sie rücken aus, wenn Menschen in Not sind: Feuerwehren, Ersthelfer, Notärzte oder das Kriseninterventionsteam. Zeit, diesen Menschen Danke zu sagen.

Von Claudia Stegmann

Die Nacht, als ihre Tochter im Schlafzimmer stand und schrie: „Papa, mein Auto brennt!“, werden Karl und Tanja Reiß so schnell nicht vergessen. Der Familienvater sprang auf, rannte barfuß in die kalte Januar-Nacht hinaus und griff zum Gartenschlauch. „Nachbarn hatten da schon die Feuerwehr gerufen, die war wenige Minuten später da“, erinnert er sich. Der Kleinwagen der Tochter, ihr erstes eigenes Auto, stand da schon in lodernden Flammen. Tanja Reiß denkt an die dramatischen Minuten zurück. „Wenn das Eigentum brennt, wird einem angst. Man ist ja völlig hilflos.“

Das Gefühl von Hilflosigkeit kennen viele Menschen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gab es im vergangenen Jahr über 2800 Unfälle. 542 Menschen wurden dabei verletzt. Dazu kamen über 600 Brände. Immer vor Ort: die Freiwilligen Feuerwehren. Sie befreien Menschen aus ihren Autos, räumen die Unfallstelle, kümmern sich um die Umleitung, löschen Brände und sorgen dafür, dass sich Glutnester nicht wieder entflammen – und das rund um die Uhr, an jedem einzelnen Tag im Jahr. Einen Lohn erhalten sie dafür nicht, sondern nur ein Dankeschön. Und selbst das kommt in den meisten Fällen zu kurz. Wer einmal einen Unfall hatte oder dessen Haus einmal in Flammen stand, der verdrängt nicht selten den Gedanken daran und vergisst damit jene Menschen, die ihm in diesem Moment geholfen haben.

Wer war Ihr Retter in der Not? Schreiben Sie uns!

Doch es ist nie zu spät, Danke zu sagen. Die Neuburger Rundschau sucht deshalb Menschen, die sich bei ihren Rettern und Helfern für deren Einsatz bedanken wollen. Das können Feuerwehrleute genauso sein, wie Ersthelfer, Notärzte oder die Mitglieder des Kriseninterventionsdienstes. Wir bringen jene zusammen, die einst Hilfe benötigten und geholfen haben. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Vorfall schon zurückliegt. Denn so mancher kann oder will erst über das Erlebte sprechen, wenn genügend Zeit vergangen ist. Es müssen aber nicht nur tragische oder schmerzhafte Umstände sein, die Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen. Vielleicht hat sich damals nicht die Gelegenheit geboten, ausreichend Danke zu sagen? Jetzt wäre sie gegeben.

Der eingangs geschilderte Vorfall, der sich Anfang dieses Jahres in Dillingen ereignet hat, hatte übrigens ein glimpfliches Ende. Das Auto war zwar nicht mehr zu retten, doch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen auf die Garage, vor dem das Auto in jener Nacht stand, verhindert werden. „Wir sind mit dem Schrecken davon gekommen. Wir hatten in der Nacht so viel Glück und Hilfe“, erinnert sich Karl Reiß. Und diese Dankbarkeit ließ er die Feuerwehrmänner auch wissen – schließlich ist das der einzige Lohn, den sie erhalten.

Wenn Sie uns ihre Geschichten erzählen wollen und damit gleichzeitig ihrem Retter oder Helfer Danke sagen wollen, dann melden Sie sich telefonisch bei Claudia Stegmann unter 08431/6776-82 oder per Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de.

