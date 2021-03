vor 19 Min.

Aufruf: Schicken Sie uns Ihre österlichen Fotos

Die Neuburger Rundschau sucht ihre Oster-Kreationen in Bildern. Schicken Sie sie uns!

Nachdem schon die Weihnachtsfeiertage völlig anders waren als die Jahre zuvor, scheint dies nun auch an Ostern der Fall zu werden: Statt gemeinsam mit der Großfamilie bei Braten und Klößen, Osterlamm und Messen zu feiern, müssen wir unsere Kontakte an Ostersonntag und Co. beschränken, um uns vor der Pandemie zu schützen. Wo es geht, sollen Gottesdienste digital angeboten werden. Und dennoch wollen sich viele Landkreisbürgerinnen und -bürger die Laune auf die Feiertage nicht betrüben lassen – im Gegenteil. Sie basteln und kleben und bauen und schmücken, um Haus, Hof und Garten österlich zu dekorieren. Corona zum Trotz.

Diese Kreationen möchten wir in der Neuburger Rundschau abbilden, um so das Osterfest zu all unseren Leserinnen und Lesern zu bringen. Egal ob ausgeschnittener Osterhase, gezeichnetes Küken, bemaltes Ei oder grüne Ostergirlande – schicken Sie uns doch ein Foto davon. Die Bilder erscheinen dann nach und nach in unserer Zeitung, außerdem gesammelt in einer Online-Bildergalerie.

Die Bilder erscheinen in der Neuburger Rundschau und online

Schön wäre es, wenn Sie zu Ihrem Foto ein, zwei Zeilen schreiben würden, die das Abgebildete und seinen Ursprung beschreiben. Gemeinsam senden Sie Bild und Text am besten per E-Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de. Wir freuen uns auf Ihre österlichen Eindrücke!

Lesen Sie dazu auch:

So feiert der Landkreis die Ostergottesdienste

„Der totale Irrsinn“: Gekippte Osterruhe irritiert im Raum Neuburg

Karin Pallmann ist die Kükenmama aus dem Donaumoos

Themen folgen