vor 4 Min.

Aufwind im Arbeitsmarkt

Nie gab es im März so wenig Arbeitslose

Noch nie seit 2005, dem Zeitpunkt seriöser Vergleichbarkeit, waren in einem März weniger Personen von Arbeitslosigkeit betroffen als im vergangenen Monat. Das ist die aktuelle Bilanz der Agentur für Arbeit. Zum Ende des ersten Jahresviertels waren in Ingolstadt und den drei Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen insgesamt 5844 Bürger arbeitslos gemeldet und damit knapp 650 weniger als noch im Februar. Die aktuelle Arbeitslosenquote in der Region sinkt auf sehr gute 2,0 Prozent.

Auch auf dem Ausbildungsmarkt gibt es nach wie vor freie Stellen. Der Bedarf an Fachkräften sei ungebrochen, für Bewerber stelle sich die Situation sehr günstig dar, heißt es aus der Agentur für Arbeit. Bis dato wurden der Berufsberatung der Ingolstädter Arbeitsagentur 3707 Ausbildungsplätze zur Besetzung gemeldet. Dies bedeutet zum Vorjahr ein Plus von 88. Dem gegenüber stehen aktuell 2632 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, was einen Rückgang von 50 bedeutet.

Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen:

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosigkeit mit Beginn des Frühjahrs spürbar zurückgegangen. Zum Ende des Berichtsmonats März wurden 1146 Personen als arbeitslos gezählt, 145 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt auf sehr gute 2,0 Prozent.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Berichtsmonat März saisonal- und witterungsbedingt verringert. Sie sank um 145 Personen auf 2407. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von – im bundesweiten Großstadtvergleich – erneut nicht zu unterbietenden 3,0 Prozent.

Im Landkreis Eichstätt nahm die Zahl der Beschäftigungssuchenden im März spürbar ab. Zum Stichtag waren insgesamt 1041 Personen arbeitslos gemeldet, 102 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell bemerkenswerte 1,4 Prozent, was bundesweit weiterhin Rang eins bedeutet. (nr)

