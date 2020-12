09.12.2020

Aus dem Bahnwärterhaus in Oberhausen sollen Sozialwohnungen werden

Das Bahnwärterhaus in Oberhausen steht zum Verkauf. Die Gemeinde will es erwerben und auf dem Grundstück Sozialwohnungen errichten.

Von Manfred Dittenhofer

Die Gemeinde Oberhausen möchte das Bahnwärterhaus kaufen und es für soziale Zwecke verwenden. Damit könnte die Gemeinde das Vorkaufsrecht auf das Gebäude für einen günstigeren Preis erhalten. Ansonsten soll das Gebäude versteigert werden. Das möchte Bürgermeister Fridolin Gößl vermeiden. Er hat dem Gemeinderat vorgeschlagen, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen, damit die Verwaltung an die Bundeseisenbahngesellschaft herantreten kann.

Zwei Beschlüsse waren notwendig, damit die Verwaltung tätig werden kann. Der Gemeinderat und damit die Gemeinde musste den Willen erklären, das alte Gebäude an der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung in die Sinninger Straße zu erwerben. Diesem Beschlussvorschlag folgte der Gemeinderat einstimmig und entschied zugleich, dass der Erwerb des Grundstücks mit dem Bahnwärterhäuschen unmittelbar zur Erweiterung des Bestands an Sozialwohnungen dienen soll.

Oberhausens Bürgermeister geht davon aus, dass das Projekt noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bevor die Gemeinde das Gelände tatsächlich überplanen kann. Gemeinderat Matthias Reil schlug vor, sich bei der Gemeinde Weichering Anregungen zu holen. Dort sei das historische Bahnwärterhäuschen bereits renoviert worden.

