Aus einem ehemaligen Bauernhof in Oberhausen wird ein Wohnquartier

So werden die drei Mehrfamilienhäuser in der Ortsmitte von Oberhausen aussehen. In allen drei Häuser wird ein Aufzug eingebaut, geparkt wird in einer Tiefgarage.

Ab Herbst werden in Oberhausen drei Mehrfamilienhäuser gebaut. Doch auch an anderer Stelle wird Wohnraum geschaffen - für Handwerker und sozial Schwache.

Von manfred Dittenhofer und Claudia Stegmann

Die Ortsmitte von Oberhausen wird sich im Laufe des nächsten Jahres deutlich verändern. Denn nachdem in der Hauptstraße im Frühjahr zwei ehemalige landwirtschaftliche Anwesen abgerissen wurden, wird die große Lücke voraussichtlich ab Herbst mit drei Mehrfamilienhäusern gefüllt. Der Gemeinderat Oberhausen hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag mit dem Vorhaben beschäftigt und den Bebauungsplan im Freistellungsverfahren auf den Weg gebracht.

In den drei Gebäuden sind insgesamt 27 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten untergebracht. Die Wohnungen sind zwischen 30 und 80 Quadratmeter groß, haben alle einen Balkon und sind jeweils über einen Aufzug zu erreichen. 42 Autos finden in einer Tiefgarage Platz, rund um die Häuser sind weitere zwölf Parkplätze geplant.

Für die Gewerbeflächen haben sich bereits einige Interessenten gemeldet, erzählt Andreas Hautmann von der Firma Rucker-Bau aus Neuburg, der zusammen mit Michael Artner von der AS Wohnbau aus dem Ehekirchener Ortsteil Dinkelshausen das Gelände von der Gemeinde gekauft hat. Der Wunsch der Gemeinde wäre natürlich, dass dort auch ein kleines Café oder sogar ein kleiner Lebensmittelmarkt Einzug hält. Die Firma Rucker hat diesbezüglich auch ihre Fühler ausgestreckt – bislang jedoch ohne Erfolg. „Das gestaltet sich als schwierig“, sagt Hautmann. Die Gewerbeflächen hat die Gemeinde als Bedingung für den Bau festgesetzt – einerseits, um wieder Leben ins Dorf zu bekommen und andererseits, um eine Grundsicherung für die Dorfgemeinschaft zu gewährleisten.

Der Baubeginn steht noch nicht definitiv fest, könnte aber noch im Herbst sein. Wenn dem so ist, sind die Wohnungen voraussichtlich Anfang 2020 bezugsfertig.

Um sicher zu gehen, dass durch den Neubau keine zusätzlichen Geräteanforderungen auf die Freiwilligen Feuerwehren zukommen, weist die Gemeinde darauf hin, dass die Oberhausener Wehren über keine Drehleiter verfügen. Das Gebäude muss also die Brandschutzrichtlinien so erfüllen, dass im Ernstfall eine solche nicht notwendig wird.

Der Verkauf der Wohnungen läuft direkt über Rucker-Bau (für die Gebäude in der Mitte und im Westen) sowie über AS Wohnbau (für das östliche Gebäude).

Sinning: ein Boarding-Haus im ehemaligen Sägewerk

Neue Wohnungen werden auch auf dem Gelände des ehemaligen Sinninger Sägewerks entstehen. Zum einen wird die ehemalige Werkshalle umgebaut, darüber hinaus werden zusätzlich Containerwohnungen errichtet. Alles in allem handelt es sich um eine Art Boarding-Haus, in dem insbesondere Handwerker übergangsweise eine Bleibe finden. Die Gemeinde hat dem Bau unter Auflagen hinsichtlich der Schmutzwasser-Entwässerung zugestimmt. Das Regenwasser muss auf dem Gelände versickern. Einstimmig war die Entscheidung nicht. Die Gemeinderäte Thomas Ruf und Michael Nuber stimmten gegen die geplante Wohnungsbebauung in dem Oberhausener Ortsteil. Sie wollten wissen, wer sich in Sinning um die Bewohner kümmern wird. „Diese Frage hat nichts mit dem Baurecht zu tun“, so Bürgermeister Fridolin Gößl.

In Oberhausen werden Wohnungen für Flüchtlinge gebaut

Und noch ein Wohnprojekt ist in der Gemeinde Oberhausen geplant. Im Rahmen des Wohnungspaktes Bayern werden am östlichen Ortseingang von Oberhausen auf Höhe des Ortsschilds drei Häuser mit insgesamt 15 Wohnungen gebaut, die mit 50, 75 und 100 Quadratmetern Wohnfläche vor allem anerkannten Flüchtlingen und Oberhausener Bürgern, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung mehr ergattern können, zur Verfügung stehen. Die Gebäude zahlt der Freistaat, die Regierung verwaltet die Häuser. Die Gemeinde stellt nur das Grundstück zur Verfügung und kommt für die Erschließung und die Anschlüsse der Wohnhäuser auf. Laut Bürgermeister Fridolin Gößl ist das eine gute und dringend notwendige Maßnahme. Denn vor allem günstiger Wohnraum sei in der Region kaum noch zu haben.

