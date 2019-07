vor 5 Min.

Ausbildung: Wo es noch Stellen gibt

Agentur für Arbeit organisiert Aktionstag

Es ist ein bekanntes Manko: Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Die Zahlen für den hiesigen Ausbildungsmarkt sprechen seit langem eine deutliche Sprache und belegen auch aktuell, dass längst nicht jeder Betrieb alle seine Lehrstellen für das im August und September beginnende Ausbildungsjahr besetzt hat. Unter dem Motto „Hol Dir Deine Ausbildungsstelle“ veranstaltet die Berufsberatung deshalb am Mittwoch, 10. Juli, von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Ingolstadt (Heydeckplatz 1, Haus A), einen Aktionstag für alle Schulabgänger der Region, die bisher nicht fündig geworden sind und im kommenden Herbst in eine Berufsausbildung einsteigen wollen. Die Jugendlichen haben dabei laut Ankündigung der Arbeitsagentur die Möglichkeit, ihre beruflichen Vorstellungen mit Experten der Berufsberatung ganz individuell zu besprechen. „Die Vermittlungsaktivitäten laufen auf Hochtouren. Es sind noch viele attraktive Angebote für Abgänger aller Schulformen vorhanden“, erklärt Christine Triebenbacher, Teamleiterin Berufsberatung. (nr)

Um Wartezeiten zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Ablauf beim Aktionstag zu gewährleisten, wird um telefonische Voranmeldung unter der Rufnummer 0841 9338-280 gebeten.

